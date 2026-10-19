Circulația rutieră pe DN1, în județul Prahova, va fi închisă temporar marți, 20 octombrie, și miercuri, 21 octombrie 2026, pentru montarea unei pasarele pietonale în satul Puchenii Moșneni, comuna Puchenii Mari. Restricțiile vor afecta ambele sensuri de mers, iar șoferii care circulă între București și Ploiești vor trebui să utilizeze o rută alternativă în intervalele anunțate de autorități.

Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), prima închidere este programată marți, între orele 10:00 și 14:00, iar cea de-a doua va avea loc în noaptea de miercuri, între orele 00:00 și 04:00.

Măsura este necesară pentru montarea unei pasarele pietonale în zona kilometrului 43+960.

Restricțiile vor fi aplicate pe sectorul cuprins între kilometrii 43+900 și 44+750, pe ambele sensuri de deplasare. Lucrările se desfășoară în zona localității Puchenii Moșneni, pe raza comunei Puchenii Mari, din județul Prahova.

Conform anunțului CNAIR, programul închiderilor este următorul:

Marți, 20 octombrie 2026: între orele 10:00 și 14:00;

Miercuri, 21 octombrie 2026: între orele 00:00 și 04:00.

În aceste intervale, circulația pe sectorul respectiv al DN1 va fi oprită în ambele direcții pentru desfășurarea operațiunilor de montare a pasarelei pietonale.

Pentru șoferii care circulă între București și Ploiești, CNAIR a anunțat o rută alternativă care permite ocolirea sectorului închis.

Devierea se va realiza pe următorul traseu: DN1, la kilometrul 43+900, intersecția cu drumul secundar DS 353 – strada Comăneasca – strada Dogari – revenire pe DN1 la kilometrul 44+750, în direcția Ploiești.

Același traseu este indicat pentru deplasările pe relația București – Ploiești și retur, potrivit informațiilor comunicate de companie.

Șoferii sunt sfătuiți să urmărească indicatoarele temporare și să respecte semnalizarea rutieră instituită în zona lucrărilor. De asemenea, este recomandat să ia în calcul eventualele întârzieri și să își planifice deplasările în funcție de intervalele în care circulația va fi restricționată.

Închiderea temporară a DN1 este legată de montarea unei pasarele pietonale în apropierea kilometrului 43+960, în localitatea Puchenii Moșneni. Intervenția necesită oprirea circulației pe ambele sensuri, în intervalele stabilite, pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță.

Restricțiile sunt limitate la perioadele comunicate de CNAIR, respectiv patru ore marți și patru ore în noaptea de miercuri. Șoferii care tranzitează județul Prahova sunt încurajați să verifice informațiile privind traficul înainte de plecare și să respecte indicațiile autorităților.

Circulația pe DN1 va fi întreruptă temporar în zona Puchenii Moșneni în două intervale distincte, pe 20 și 21 octombrie 2026. Pentru deplasările între București și Ploiești, ruta alternativă indicată de CNAIR trece pe strada Comăneasca și strada Dogari.

Respectarea semnalizării temporare și planificarea traseului înainte de plecare pot contribui la evitarea întârzierilor în perioadele în care se desfășoară lucrările.