Un accident rutier soldat cu victime a avut loc la ieșirea din București spre DN1, în zona Băneasa, în apropierea Pasarelei IKEA. În urma incidentului, circulația a fost blocată, iar șoferii care tranzitau zona au întâmpinat dificultăți, potrivit reporterului EvZ.ro prezent la fața locului.

Evenimentul rutier s-a petrecut pe Șoseaua București–Ploiești, pe direcția de ieșire din Capitală spre Otopeni.

Potrivit informațiilor disponibile, accidentul s-a soldat cu victime, însă nu există deocamdată date confirmate privind numărul persoanelor rănite, starea acestora sau dacă au fost transportate la spital.

De asemenea, nu sunt cunoscute deocamdată împrejurările în care s-a produs impactul și nici câte vehicule au fost implicate.

Potrivit reporterului EvZ.ro, la locul accidentului, în care a fost implicat un autoturism Dacia și încă cel puțin un autovehicul, au sosit echipaje de poliție și de ambulanță.

Polițiștii au deschis o investigație la fața locului pentru a stabili cauzele și circumstanțele în care s-a produs impactul.

Blocarea circulației pe DN1 poate provoca întârzieri importante, în special pe sensul de ieșire din București, unde traficul este intens.

Zona Băneasa reprezintă un punct important de legătură între Capitală, localitățile din nordul județului Ilfov și traseul spre Aeroportul Internațional Henri Coandă.

În plus, accidentul s-a produs lângă breteaua de ieșire spre autostradă, ceea ce face situația circulației din zonă și mai dificilă.

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