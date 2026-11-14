Iarna își intră în drepturi în mai multe zone ale țării. Ninsorile abundente afectează circulația pe drumurile naționale din centrul României, în special în regiunile montane. Sâmbătă, 14 noiembrie, se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare în Predeal, Fundata, pe Transfăgărășan și în Pasul Oituz, dar și în municipiul Brașov și în Poiana Brașov. Drumarii au mobilizat peste 50 de utilaje pentru deszăpezire și le recomandă șoferilor să își pregătească mașinile pentru sezonul rece înainte de a pleca la drum, arată Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov a anunțat că mai multe artere naționale sunt afectate de ninsori, în special în zonele montane, unde condițiile meteorologice impun o atenție sporită din partea conducătorilor auto.

Potrivit informării transmise de drumari, se circulă în condiții de iarnă pe DN1 și DN73, în zona Predeal, pe DN73, la Fundata, pe DN7C – Transfăgărășan, pe DN10, în zona Teliu, precum și pe DN11, în Pasul Oituz.

„NINGE ABUNDENT ÎN CENTRUL ŢĂRII! În acest moment se circulă în condiţii de iarnă pe DN1 şi pe DN73 la Predeal, pe DN73 la Fundata, pe DN7C - Transfăgărăşan, pe DN10 la Teliu, pe DN11 în pasul Oituz”, anunţă, sâmbătă, Direcţia Regională de Drunmuri şi Poduri (DRDP) Braşov.

Pentru a menține drumurile practicabile, echipele DRDP Brașov acționează cu peste 50 de utilaje de deszăpezire în sectoarele afectate de precipitații.

Intervențiile vizează atât porțiunile de drum pe care s-a depus zăpadă, cât și zonele unde temperaturile scăzute pot favoriza formarea poleiului. Acțiunile preventive urmăresc reducerea riscului de apariție a unor probleme în trafic.

La momentul transmiterii informării, drumarii nu semnalau blocaje sau dificultăți majore de circulație.

”La această oră nu sunt blocaje sau probleme în trafic. Nu plecaţi la drum dacă nu aveţi maşina pregătită pentru iarnă!”, au mai transmis drumarii.

Precipitațiile sub formă de ninsoare au ajuns și în municipiul Brașov, unde fulgii de zăpadă au fost surprinși în imagini distribuite pe rețelele de socializare.

Ninge, de asemenea, în Poiana Brașov, unde vremea a căpătat aspect specific sezonului rece.

Condițiile de iarnă au ajuns și în zona montană a județului Gorj. Pe DN67C, între Novaci și Rânca, drumarii efectuează verificări și intervin cu două utilaje echipate cu lame și sisteme pentru împrăștierea materialului antiderapant.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova a informat că în zonă se înregistrează precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, însă carosabilul era curat și umed la momentul comunicării.

”Ninsoare măruntă în zona Rânca! Pe DN 67C, între Novaci şi Rânca, colegii noştri efectuează revizii ale sectorului de drum şi intervin, acolo unde este necesar, cu două utilaje dotate cu lamă şi răspânditor de material antiderapant. În zona montană se înregistrează precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare, iar partea carosabilă este curată şi umedă”, au transmis reprezentanţii DRDP Craiova.

Pe fondul schimbării condițiilor meteorologice, drumarii le reamintesc conducătorilor auto că anvelopele de iarnă sunt obligatorii atunci când circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

Obligația nu este legată de o anumită dată din calendar, ci de starea carosabilului. Astfel, șoferii trebuie să aibă mașinile echipate corespunzător atunci când întâlnesc astfel de condiții pe șosele.

Reprezentanții DRDP Craiova atrag atenția că situația se poate schimba într-un interval scurt, în funcție de intensitatea precipitațiilor și de temperaturi.

„Chiar dacă echipele noastre sunt permanent pe traseu şi acţionează pentru menţinerea circulaţiei în condiţii de siguranţă, există riscul depunerii zăpezii pe carosabil, în funcţie de evoluţia condiţiilor meteorologice. Adaptaţi viteza la condiţiile de drum şi circulaţi cu prudenţă!”, au mai transmis drumarii.