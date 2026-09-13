Șoferii care vor să ajungă duminică pe DN 1E, în județul Brașov, trebuie să țină cont de închiderea temporară a traficului între Poiana Brașov și Râșnov. Măsura este necesară pentru desfășurarea celei de-a șasea etape a Campionatului Național de Viteză în Coastă, arată organizatorii.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, circulația pe DN 1E va fi oprită duminică, între orele 08:30 și 18:30, pe tronsonul cuprins între kilometrii 17 și 21.

Sectorul afectat se află între Poiana Brașov și Râșnov, iar restricțiile vor permite organizarea în condiții de siguranță a competiției automobilistice.

Șoferii sunt sfătuiți să își planifice deplasările ținând cont de intervalul în care drumul va fi închis.

Competiția organizată duminică poartă numele de Trofeul Râșnov și reprezintă etapa a șasea din Campionatul Național de Viteză în Coastă (CNVC).

La start sunt așteptați 96 de piloți licențiați de Federația Română de Automobilism Sportiv (FRAS). Alți 10 concurenți vor lua parte la eveniment în afara clasamentului oficial, într-o sesiune demonstrativă.

Aceștia vor participa la demonstrații la volanul unor modele Porsche, oferind publicului o experiență automobilistică spectaculoasă.

Pe durata competiției, circulația pe tronsonul dintre Poiana Brașov și Râșnov va rămâne închisă, urmând să fie reluată după încheierea programului anunțat de autorități.

Tot duminică, traficul rutier este închis pe mai multe artere importante din Capitală, până la ora 15:00, pentru desfășurarea etapei finale a competiției de ciclism Turul României.

Cursa pornește din Piața „George Enescu” și continuă pe Calea Victoriei, Splaiul Independenței, zona Berzei-Buzești, Piața Victoriei și Bulevardul Kiseleff, până la Arcul de Triumf. De acolo, cicliștii se întorc spre Ateneul Român, la punctul de start.

Informații despre modificările traseelor mijloacelor de transport în comun din București sunt disponibile pe canalele de comunicare online ale societății de transport.