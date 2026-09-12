Traficul rutier va fi restricționat în mai multe zone din București, sâmbătă și duminică, în contextul desfășurării mai multor evenimente, a informat vineri Brigada Rutieră a Capitalei.

Sâmbătă, între orele 09:00 și 23:00, Primăria Municipiului București și ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului București organizează evenimentul cultural-artistic dedicat proiectului „Străzi Deschise - București, Promenadă Urbană”.

Traficul rutier va fi restricționat pe Calea Victoriei, pe segmentul cuprins între Bd. Dacia și Splaiul Independenței, fără afectarea traficului rutier în intersecții.

Restricțiile se aplică atât conducătorilor de autovehicule, cât și bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete.

În zonele respective vor avea loc activități dedicate publicului larg, printre care mini concerte stradale, spectacole de teatru și dans, ateliere pentru copii, statui vivante și studiouri foto.

Pe durata restricțiilor va fi permisă traversarea Căii Victoriei la intersecțiile cu Bd. Dacia, Str. C.A. Rosetti, Str. Știrbei Vodă, Str. Ion Câmpineanu și Bd. Regina Elisabeta.

Perimetrele restricționate vor fi împrejmuite corespunzător. În zonele de traversare auto-pietonală, pietonii vor fi direcționați către trotuare și trecerile pentru pietoni.

Accesul riveranilor către domiciliu, precum și către unitățile economice din zonă, va fi permis, conform indicatoarelor montate temporar pe durata restricțiilor și sub supravegherea autorităților competente.

Brigada Rutieră recomandă următoarele rute alternative:

-Piața Victoriei - Bd. Lascăr Catargiu - Piața Romană - Bd. Gheorghe Magheru - Bd. Nicolae Bălcescu - Piața Universității - Bd. I.C. Brătianu - Piața Unirii - Splaiul Independenței; -Piața Victoriei - Str. Buzești - Str. Berzei.

Duminică, între orele 08:00 și 21:00, va avea loc o adunare publică organizată cu ocazia Zilei Pompierilor din România. Evenimentul va include activități comemorative și un ceremonial de depunere de coroane și jerbe de flori la Monumentul Eroilor Pompieri, amplasat în rondul din fața Hotelului JW Marriot.

Pentru desfășurarea evenimentului, între orele 08:00 și 12:00, traficul rutier va fi restricționat temporar pe Calea 13 Septembrie, pe segmentul cuprins între Hotelul JW Marriot și Str. Progresului, precum și pe Str. Izvor, între Str. Bogdan Petriceicu Hașdeu și Calea 13 Septembrie.

De asemenea, între orele 06:00 și 22:00, traficul rutier va fi restricționat pe Str. Academiei, între Str. Dem. I. Dobrescu și Str. Ion Câmpineanu.

Între orele 20:00 și 21:00, va avea loc activitatea de retragere cu torțe, pe banda I de circulație.

Traseul este următorul: Piața Revoluției - Calea Victoriei - dreapta Pod Națiunile Unite - Splaiul Independenței - punct final Detașamentul de Pompieri Mihai Vodă.

Pentru evitarea zonelor afectate de restricții, Brigada Rutieră recomandă următoarele rute alternative:

-Șos. Panduri - Bd. Tudor Vladimirescu - Calea Rahovei - Str. 11 Iunie - Piața Unirii; -Piața Unirii - Splaiul Independenței - Bd. Eroilor - Str. Doctor Bagdasar - Șos. Panduri.

Brigada Rutieră a anunțat că va dispune măsuri pentru fluidizarea traficului și prevenirea accidentelor.

Polițiștii recomandă conducătorilor de autovehicule să evite deplasarea cu mașina în zonele în care se desfășoară evenimentele, să dea dovadă de calm și prudență în trafic și să păstreze o distanță suficientă între autovehicule pentru a putea frâna în condiții de siguranță.

De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să nu oprească sau să staționeze decât în locurile special amenajate și să respecte semnalele, indicațiile și dispozițiile polițiștilor rutieri.