Restricțiile de circulație instituite pe DN7, în zona Văii Oltului, vor fi menținute și după sfârșitul lunii august. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova anunță prelungirea măsurilor până la 15 noiembrie, în contextul lucrărilor desfășurate pe acest sector de drum. Măsura îi afectează în special pe transportatorii care tranzitează Valea Oltului. Vehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone nu vor putea circula în anumite intervale orare.

Măsurile care urmau să expire la 31 august vor rămâne în vigoare încă mai bine de două luni. Restricțiile de circulație se aplică de luni până sâmbătă, între orele 08:00 și 17:30.

În intervalul menționat, accesul vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone este interzis pe sectorul de drum vizat.

Noua perioadă de aplicare se încheie la 15 noiembrie. Transportatorii care circulau pe DN7 trebuie să își adapteze traseele și programul de deplasare în funcție de aceste măsuri.

DRDP Craiova arată că prelungirea restricțiilor este necesară pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță. Măsurile au rolul de a reduce riscurile atât pentru șoferi și ceilalți participanți la trafic, cât și pentru muncitorii aflați pe șantier.

Restricțiile se aplică pe DN7, între Călimănești – Căciulata și Câinenii Mari. Sectorul face parte dintr-unul dintre principalele culoare rutiere care traversează Carpații și asigură legătura dintre sudul României și Transilvania.

Șoferii vehiculelor de mare tonaj care tranzitează Valea Oltului trebuie să țină cont de faptul că restricțiile nu se încheie la sfârșitul lunii august.

Până la 15 noiembrie, circulația vehiculelor de peste 7,5 tone rămâne interzisă de luni până sâmbătă, în intervalul 08:00 – 17:30, pe sectorul de DN7 afectat de lucrări.