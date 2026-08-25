Lucrările de consolidare de pe DN7, în zona Văii Oltului, au ajuns la un stadiu de execuție de peste 75%, iar ritmul intervențiilor este înaintea graficului stabilit de constructor. Proiectul urmărește montarea unor plase de protecție și a unor bariere de retenție menite să reducă riscul ca pietrele sau alte materiale desprinse de pe versanți să ajungă pe carosabil.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova anunță că intervențiile continuă fără instituirea unei noi restricții majore de circulație, după ce constructorul a găsit o soluție temporară pentru zona Motelului Lotrișor.

Potrivit DRDP Craiova, lucrările de montare a plaselor și barierelor de retenție au avansat mai repede decât termenul prevăzut în graficul de execuție.

„Lucrările pentru montarea plaselor şi barierelor de retenţie pe DN7, în zona Valea Oltului, au depăşit 75% stadiu de execuţie şi se află în avans faţă de graficul asumat de constructor”, arată, marţi, DRDP Craiova într-o postare pe Facebook.

Intervențiile sunt importante pentru siguranța traficului pe unul dintre cele mai circulate drumuri care traversează Valea Oltului. Plasele și barierele au rolul de a limita efectele desprinderilor de roci și de a proteja zona carosabilă.

Una dintre problemele apărute în timpul lucrărilor este legată de organizarea de șantier din zona kilometrului 201, cunoscută drept Motelul Lotrișor. Pentru ca traficul să nu fie oprit pe una dintre benzi, constructorul a redus suprafața ocupată de șantier.

Măsura permite menținerea circulației pe ambele sensuri, fără introducerea unui nou sector în care mașinile să fie dirijate alternativ pe aceeași bandă.

În zona respectivă, cele două sensuri de circulație folosesc trasee diferite. Un sens se desfășoară pe partea carosabilă a drumului, în timp ce celălalt trece prin parcarea aferentă organizării de șantier.

Modificarea traseului impune o atenție sporită din partea șoferilor care tranzitează zona. DRDP Craiova transmite că traseul provizoriu a fost semnalizat și balizat corespunzător, astfel încât participanții la trafic să poată circula în condiții de siguranță.

„Zona este corespunzător semnalizată şi balizată, iar participanţii la trafic sunt rugaţi să respecte semnalizarea rutieră temporară”, precizează DRDP Craiova.

Soluția aleasă de constructor permite continuarea lucrărilor fără apariția unui nou punct cu trafic alternativ. Astfel, intervențiile pot avansa, iar circulația pe DN7 rămâne deschisă în ambele sensuri.

Reprezentanții DRDP Craiova susțin că lucrările se desfășoară într-un ritm susținut, iar stadiul de peste 75% arată că proiectul a intrat în etapa finală a intervențiilor prevăzute în această zonă.