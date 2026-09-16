Noi reguli din Republica Moldova se aplică, începând din 13 septembrie 2026, persoanelor care au ocupat funcții de demnitate publică sau funcții publice de conducere de nivel superior.

Autoritatea Națională de Integritate atrage atenția asupra modificărilor privind restricțiile de după încetarea mandatului sau a raporturilor de muncă și asupra sancțiunilor mai mari pentru încălcarea acestora.

Potrivit noilor prevederi, timp de 18 luni de la încetarea mandatului sau a raporturilor de muncă ori de serviciu, persoanele vizate nu pot accepta o angajare și nu pot presta servicii, direct sau indirect, pentru organizații comerciale sau necomerciale pe care le-au supravegheat, reglementat ori controlat nemijlocit în perioada în care au exercitat funcția.

Aceeași restricție se aplică în cazul întreprinderilor de stat sau municipale și al societăților pe acțiuni în care statul deține o participație, atunci când fostul demnitar a avut atribuții directe de reprezentare a statului în organele de conducere.

În aceeași perioadă de 18 luni, foștii demnitari nu pot încheia, direct sau indirect, inclusiv prin intermediul persoanelor apropiate, contracte comerciale cu autoritatea publică în care și-au exercitat mandatul sau funcția.

Restricția se extinde și la instituții publice din Republica Moldova, întreprinderi de stat sau municipale ori alte entități în privința cărora persoana a avut atribuții de coordonare, supraveghere, control, reglementare sau de luare a deciziilor.

Încălcarea acestor reguli constituie contravenție și poate fi sancționată cu amendă cuprinsă între 150 și 400 de unități convenționale, respectiv între 7.500 și 20.000 de lei. Nivelul maxim al sancțiunii este mai mare decât în reglementarea anterioară.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor intră în atribuțiile inspectorilor de integritate ai ANI.

În cazul în care este constatată încălcarea regimului juridic al restricțiilor, inspectorii pot emite acte prin care să dispună, după caz, încetarea mandatului sau a raporturilor de muncă ori de serviciu.

Totodată, persoana vizată poate primi interdicția de a ocupa, timp de trei ani, funcții care intră în categoria subiecților declarării averii și a intereselor personale.

Noile prevederi urmăresc să limiteze situațiile în care experiența, informațiile sau relațiile dobândite în exercitarea unei funcții publice sunt folosite imediat după plecarea din funcție în relația cu entități asupra cărora persoana respectivă a avut atribuții de control sau decizie.