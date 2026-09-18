Turcia a transmis Rusiei și Ucrainei un proiect de memorandum pentru protejarea navigației civile în Marea Neagră și oprirea atacurilor asupra navelor comerciale. Demersul Ankarei a fost făcut public joi de un diplomat turc, în contextul în care atacurile din regiune s-au intensificat în ultimele luni.

Inițiativa vine după o creștere a numărului de incidente care au vizat nave comerciale în Marea Neagră. De la sfârșitul lunii iunie, cel puțin 25 de nave aflate în proprietatea Turciei au fost lovite. Diplomatul turc a declarat pentru AFP că documentul a fost transmis ambelor părți implicate în război, în încercarea de a găsi o soluție pentru atacurile asupra transportului maritim civil.

„Am transmis un text al unui memorandum, un proiect de text, părților ruse și ucrainene pentru a găsi o soluție la aceste atacuri care au loc în Marea Neagră”, a declarat diplomatul.

Proiectul pregătit de Ankara este inspirat parțial din Inițiativa privind cerealele din Marea Neagră, acord negociat în timpul războiului cu implicarea Turciei și a Organizației Națiunilor Unite. Înțelegerea încheiată în 2022 a permis exporturilor agricole ale Ucrainei să tranziteze Marea. Rusia s-a retras însă din acord în iulie 2023. Noua propunere a Turciei folosește elemente ale mecanismului creat atunci pentru asigurarea transportului maritim.

Intensificarea atacurilor rusești pe mare asupra exporturilor de cereale ucrainene a afectat și Turcia, pe fondul crizei cerealelor.

La începutul lunii septembrie, președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a vorbit despre această situație și a declarat: „Trebuie să rezolvăm această problemă”, referindu-se la atacurile Rusiei asupra navelor de transport ucrainene. Erdoğan a vorbit atunci și despre necesitatea protejării transporturilor comerciale și a civililor din Marea Neagră.

„Siguranța tuturor transporturilor maritime civile din Marea Neagră este importantă pentru noi. Confruntările dintre părți nu ar trebui să se agraveze până la un punct în care să pună în pericol siguranța civililor și a activităților comerciale”, a declarat Erdoğan atunci.

Poziția Turciei privind siguranța navigației vine în condițiile în care Ankara a încercat anterior să readucă în discuție mecanismul folosit pentru transporturile de cereale.

În aceeași perioadă, viceministrul rus de Externe Alexander Grushko a declarat că nu vede „niciun motiv pentru reluarea acordului privind cerealele din Marea Neagră”.

Rusia se retrăsese în iulie 2023 din acordul negociat cu un an înainte de Turcia și ONU, care permitea transportul exporturilor agricole ucrainene prin Marea Neagră.

Noul proiect transmis de Ankara Rusiei și Ucrainei urmărește găsirea unei soluții pentru atacurile asupra navelor civile, într-un moment în care numărul incidentelor care afectează transportul comercial din regiune a crescut.