Republica Moldova a sesizat Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în legătură cu încălcările repetate ale spațiului său aerian de către drone, în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Ambasadoarea Victoria Roșa, reprezentanta permanentă a Republicii Moldova pe lângă OSCE, a prezentat situația în cadrul celei de-a 1145-a reuniuni a Forumului pentru Cooperare în domeniul Securității.

Victoria Roșa a atras atenția asupra incidentelor înregistrate pe 8, 12 și 14 septembrie și asupra riscurilor pe care acestea le generează pentru populație și aviația civilă. Potrivit reprezentantei Republicii Moldova, frecvența incidentelor și traiectoriile transfrontaliere ale dronelor reprezintă motive de îngrijorare.

Unul dintre cazurile prezentate la reuniunea OSCE a fost cel din 8 septembrie, când aceeași dronă a traversat succesiv spațiul aerian al Republicii Moldova și al României. Delegația de la Chișinău a indicat acest incident drept o dovadă a caracterului transfrontalier al amenințărilor.

În acea zi, autoritățile moldovene au anunțat că o dronă identificată ca fiind de tip Shahed a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova dinspre Ucraina și a continuat apoi în direcția județului Iași. Ulterior, aparatul a revenit în spațiul aerian moldovenesc.

Pe 12 septembrie, o dronă a pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova dinspre Ucraina. Aparatul a fost detectat în nordul țării, iar autoritățile au închis temporar spațiul aerian din zonele Nord și Centru pentru siguranța zborurilor civile.

Pe 14 septembrie au fost raportate alte două incidente. O dronă a pătruns pentru aproximativ un minut în spațiul aerian al Republicii Moldova, în apropiere de Palanca, după care a revenit în Ucraina. În aceeași zi, o altă dronă a intrat în spațiul aerian moldovenesc în zona Cioburciu–Pervomaisc și a rămas acolo aproximativ zece minute.

În cadrul reuniunii OSCE, ambasadoarea Victoria Roșa a reiterat că suveranitatea și spațiul aerian al statelor trebuie respectate și că populația civilă trebuie protejată.

Delegația Republicii Moldova a repetat, totodată, apelul pentru încetarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei și a acțiunilor despre care Chișinăul afirmă că afectează securitatea regională și europeană.

Sesizarea de la OSCE vine după mai multe incidente raportate de autoritățile moldovene în ultima perioadă, pe fondul atacurilor rusești asupra Ucrainei.