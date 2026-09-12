O dronă a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova

Autoritățile din Republica Moldova au închis temporar, sâmbătă, spațiul aerian din nordul și centrul țării, după ce o dronă a pătruns neautorizat pe teritoriul aerian moldovean. În aceeași zi, opt puncte de trecere a frontierei cu Ucraina și-au suspendat temporar activitatea, pe fondul unei alerte aeriene declanșate în țara vecină.

Ministerul Apărării de la Chișinău a anunțat că măsura privind spațiul aerian a fost luată pentru protejarea zborurilor civile. Zona centrală a fost redeschisă după aproximativ o oră, iar spațiul aerian din nord a revenit la normal câteva minute mai târziu.

Serviciul operații aeriene al Armatei Naționale a detectat drona sâmbătă, la ora locală 15:26. În același timp, o patrulă a Poliției de Frontieră a observat un aparat de zbor fără pilot.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, drona a fost identificată inițial în apropierea satului Vasilcău, din raionul Soroca. Ulterior, aparatul a dispărut de pe radar în zona localității Băxani, aflată în același raion.

La ora 16:03, drona a reapărut pe radar în apropierea satului Cuconeștii Noi, din raionul Edineț.

Pentru a evita riscurile asupra zborurilor civile, autoritățile au decis să restricționeze temporar traficul aerian în nordul și centrul Republicii Moldova.

Spațiul aerian din zona centrală a fost redeschis la ora 16:20. Zece minute mai târziu, la ora 16:30, și zona de nord a fost redeschisă.

Ministerul Apărării din Republica Moldova a transmis că, de la începutul invaziei ruse la scară largă în Ucraina, în februarie 2022, aproape 70 de drone și rachete au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova. Unele dintre aceste aparate s-au prăbușit pe teritoriul țării.

Premierul Vasile Tofan a declarat miercuri că, numai în august 2026, autoritățile au înregistrat 17 survolări neautorizate ale spațiului aerian moldovean.

În urma unei alerte aeriene declanșate pe teritoriul Ucrainei, activitatea a opt puncte de trecere a frontierei din nordul Republicii Moldova a fost sistată temporar, sâmbătă.

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a anunțat că măsura a vizat următoarele puncte:

PTF Otaci;

PTF Clocușna;

PTF Criva;

PTF Larga;

PTF Unguri;

PTF Ocnița;

PTF Briceni;

PTF Grimăncăuți.

Poliția de Frontieră le-a recomandat persoanelor care intenționează să traverseze frontiera să evite, deocamdată, deplasările în această zonă.

Alertele aeriene din Ucraina au loc pe fondul războiului declanșat de Rusia prin invazia la scară largă a țării, în februarie 2022. În ultimele zile, atacurile rusești au vizat și zone aflate în apropierea frontierei moldo-ucrainene.

În noaptea de 8 spre 9 septembrie, un atac cu drone a lovit punctul de trecere Starokazacie din Ucraina, situat în zona punctului de frontieră Tudora–Starokazacie. Două persoane au murit, iar infrastructura punctului de trecere a fost afectată.

Incidentul a dus la suspendarea temporară a activității punctului de frontieră, pe fondul riscurilor generate de atacurile aeriene din regiune.