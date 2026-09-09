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Detalii alarmante despre drona care a traversat România și Republica Moldova. Dispozitivul conținea bile metalice pentru un efect distructiv sporit

Detalii alarmante despre drona care a traversat România și Republica Moldova. Dispozitivul conținea bile metalice pentru un efect distructiv sporitsursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Fragmentele unei drone rusești cu sistem de propulsie turbo-reactiv au fost descoperite de experții Poliției din Republica Moldova, în extravilanul satului Mihăilenii Vechi din raionul Râșcani. Aparatul de zbor prăbușit prezintă caracteristici similare dronei de tip „Geran”, utilizată de forțele armate ruse.

În urma impactului cu solul s-a creat un crater adânc. Anchetatorii au găsit în interiorul gropii numeroase bile metalice folosite special pentru a amplifica efectul de distrugere la momentul exploziei, conform Moldpres.

Detalii alarmante despre drona care a traversat România și Republica Moldova. Dispozitivul conținea bile metalice pentru un efect distructiv sporit

Incidentul s-a produs marți după-amiază. Drona a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova dinspre Ucraina în jurul orei 16:20, iar după aproximativ 15 minute a intrat pe teritoriul României. Survolul a provocat alertă maximă pe teritoriul românesc: autoritățile au transmis mesaje RO-Alert în cinci județe din regiunea Moldovei și au suspendat temporar traficul aerian pe Aeroportul Internațional Iași.

Ulterior, drona a revenit în spațiul aerian al Republicii Moldova și s-a prăbușit pe un câmp de lângă localitatea Mihăilenii Vechi. Impactul a generat patru incendii izolate într-un lan de floarea-soarelui. Evenimentul nu s-a soldat cu victime umane, iar zona a fost securizată de autorități. Cetățenii au fost sfătuiți să nu se apropie de locul prăbușirii, în timp ce resturile aparatului sunt analizate de specialiști.

Geran-5

Geran-5 / sursa foto: captură video

Evoluția tehnologică a dronelor de tip Geran

Sistemul de atac utilizat în acest incident face parte din categoriile moderne de armament folosite în conflictul regional. „Geran” este denumirea rusească pentru o serie de drone kamikaze utilizate de Rusia în războiul din Ucraina. Rusia a preluat tehnologia din Iran și a început să producă dronele pe scară largă în fabrici proprii, redenumindu-le pentru a le masca originea.

Aceste aparate au evoluat considerabil în ultima perioadă. Modelul de bază este echipat cu motor cu elice, are o viteză relativ mică în jur de 180 km/h, dar și o rază lungă de acțiune. Ultima versiune a dronei are motor cu reacție ceea ce îi permite să atingă viteze mult mai mari, de până la 450 km/h.

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