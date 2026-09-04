Arma pe care agresorul o deținuse legal fusese predată în 2024, iar numele acestuia fusese scos din registrul deținătorilor de arme. Cu toate acestea, în ziua tragediei de la Măgdăcești, el a avut asupra sa un alt pistol, confecționat artizanal și care nu figura în evidențele oficiale. Proveniența armei este acum una dintre principalele necunoscute pe care anchetatorii încearcă să le lămurească. Alexandru Lupan, șeful-adjunct al IGP, a explicat că arma folosită la crimă nu era înregistrată, arată ProTV.md.

Potrivit lui Alexandru Lupan, la momentul tragediei, bărbatul nu mai apărea oficial ca proprietar al unei arme. El deținuse anterior o armă în mod legal, însă aceasta fusese predată în 2024, iar ulterior numele său fusese scos din registru.

„La momentul dat, dumnealui nu figura ca proprietar de armă. El a avut anterior armă, pe care a predat-o în 2024 și a fost scos din registru”,

Astfel, evidențele oficiale nu indicau că bărbatul mai avea dreptul de a deține o armă. Situația s-a schimbat însă în ziua crimei, când acesta a avut asupra sa un pistol care nu apărea în registrele poliției, arată sursa.

Pistolul folosit în atac nu era o armă înregistrată, ci un obiect confecționat artizanal, potrivit sursei. Poliția încearcă să afle dacă bărbatul și-a confecționat singur arma sau dacă aceasta a fost obținută de la o altă persoană.

„El nu este deținător de armă. Am spus că arma este confecționată artizanală, nimeni nu a cunoscut că el o posedă.”

Proveniența pistolului rămâne una dintre întrebările importante ale anchetei. Oamenii legii iau în calcul mai multe variante, inclusiv posibilitatea ca arma să fi fost realizată chiar de agresor sau să fi fost cumpărată ilegal.

„Nu este exclus că a confecționat-o sau a achiziționat-o într-o formă ilegală. Nu știm de pe teritoriul Republicii Moldova, din afară sau prin alte metode”, a arătat acesta.

Arma a fost ridicată de anchetatori și trimisă la expertiză. Anchetatorii încearcă să afle exact cum a fost confecționată arma și dacă există elemente care să ducă la identificarea persoanei de la care a fost obținută.

„A fost transmisă experților, iar în cadrul expertizei vor fi stabilite toate circumstanțele legate de această armă”, a mai spus el.

Cazul de la Măgdăcești ridică și problema modului în care polițiștii verifică accesul la arme al unei persoane considerate periculoase pentru victimă.

Alexandru Lupan a explicat că evaluarea riscului realizată de polițiști include și posibilitatea ca persoana respectivă să prezinte un risc de letalitate.

„Chestionarul care se completează de către polițist include și riscul de letalitate”, spune el.

Atunci când o persoană este cunoscută ca deținător legal de arme, poliția poate dispune ridicarea acestora, potrivit procedurilor din Republica Moldova.

O altă întrebare este dacă polițiștii au făcut verificări suplimentare pentru a identifica eventuale arme ilegale pe care bărbatul le-ar fi putut avea în locuință, în mașină sau în alte locuri.

Deocamdată, șeful-adjunct al IGP susține că informațiile disponibile nu permit o concluzie privind existența unei obligații de a efectua automat astfel de verificări în situația respectivă.

Ancheta urmează să stabilească dacă au existat indicii concrete care să fi justificat verificări suplimentare și dacă acestea au fost efectuate înainte de tragedie.

După tragedia de la Măgdăcești, prima demisie importantă a venit de la directorul Inspectoratului Național de Probațiune, Viorel Sochircă.

Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției, care nu a venit însă în fața jurnaliștilor pentru explicații, deși era așteptat la ședința Guvernului. O parte dintre răspunsurile privind cazul au venit de la ministrul Afacerilor Interne.

Potrivit acestuia, există suspiciuni că brățara de monitorizare purtată de bărbatul care și-a ucis soția nu funcționa.