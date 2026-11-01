Șoferii care au circulat duminică seara pe autostrada A10, în județul Alba, au întâmpinat coloane de mașini și întârzieri importante, după închiderea unui sector de drum între nodurile rutiere Unirea și Turda potrivit informațiilor comunicate de Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj.

Traficul a fost deviat pe DN1, iar cele mai mari probleme au apărut în zona nodului rutier Decea, unde numărul ridicat de vehicule a îngreunat circulația.

Restricțiile au fost introduse miercuri, 28 octombrie 2026, pe sensul Sebeș–Turda, pentru efectuarea unor lucrări urgente la kilometrul 66+350. Intervenția vizează remedierea degradărilor apărute la nivelul sistemului rutier, iar circulația este redirecționată pe o rută alternativă care traversează localitățile Inoc și Unirea.

Intervenția are caracter de urgență. Degradările identificate la kilometrul 66+350 au determinat închiderea circulației pe o porțiune de aproximativ 17 kilometri, între Nodul Rutier Unirea și Nodul Rutier Turda.

Măsura se aplică pe Calea 1, respectiv pe sensul de mers Sebeș–Turda. Restricțiile au intrat în vigoare miercuri, 28 octombrie, începând cu ora 20:00.

Reprezentanții DRDP Cluj au explicat că lucrările urmăresc remedierea problemelor apărute la nivelul sistemului rutier și restabilirea condițiilor de exploatare în siguranță a autostrăzii.

Pe durata lucrărilor, conducătorii auto care se deplasează dinspre Sebeș către Turda trebuie să părăsească autostrada la Nodul Rutier Unirea și să continue deplasarea pe DN1.

Traseul alternativ stabilit de administratorul drumului este următorul:

A10, kilometrul 52+800 – Nodul Rutier Unirea;

DN1, kilometrul 421+750;

DN1, prin localitățile Inoc și Unirea;

DN1, până la kilometrul 440+800 – Nodul Rutier Turda, unde șoferii pot reveni pe autostradă.

Devierea este semnalizată prin indicatoare temporare, instalate pentru orientarea participanților la trafic.

În seara zilei de duminică, 1 noiembrie, circulația a devenit dificilă în zona nodului rutier Decea. Potrivit informațiilor privind situația din trafic, numărul mare de autovehicule care au folosit ruta ocolitoare a dus la formarea unor coloane și la creșterea timpilor de deplasare.

Redirecționarea traficului de pe autostradă pe DN1 pune presiune suplimentară asupra drumului național, în special în zonele prin care trec simultan atât traficul local, cât și vehiculele aflate în tranzit.

Situația este relevantă mai ales pentru șoferii care parcurg frecvent traseul dintre Sebeș, Alba Iulia și Turda, dar și pentru cei care folosesc A10 pentru legătura cu autostrada A3.

DRDP Cluj le recomandă participanților la trafic să respecte indicatoarele temporare, să adapteze viteza la condițiile de drum și să manifeste prudență în apropierea zonelor în care se desfășoară lucrările.

Până la comunicarea unor informații oficiale privind calendarul finalizării intervenției, șoferii trebuie să ia în calcul restricțiile anunțate și posibilitatea unor întârzieri pe ruta alternativă.

Închiderea sectorului dintre Unirea și Turda este necesară pentru remedierea degradărilor carosabilului, însă devierea traficului pe DN1 a generat dificultăți suplimentare pentru participanții la trafic.