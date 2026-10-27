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Waze și Google Maps nu sunt infailibile: Șapte capcane GPS care îi pot costa scump pe șoferi

Waze și Google Maps nu sunt infailibile: Șapte capcane GPS care îi pot costa scump pe șoferi Sursa Foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Șapte capcane GPS care îi pot costa scump pe șoferi. Aplicațiile de navigație au devenit indispensabile pentru mulți șoferi, însă indicațiile oferite de Waze și Google Maps nu sunt întotdeauna corecte sau complete. Datele despre trafic, radare și drumuri se pot modifica, iar o rută care pare mai rapidă poate ascunde surprize. Iată șapte capcane de care trebuie să țină cont conducătorii auto.

1. Alerta de radar nu garantează că drumul este liber

Waze afișează avertizări despre camerele de supraveghere înregistrate în sistem, pe baza informațiilor furnizate de parteneri și editorii hărților. Dacă o cameră nu a fost raportată, este posibil ca aplicația să nu o afișeze. Prin urmare, lipsa alertei nu înseamnă că șoferul poate depăși limita de viteză.

2. Scurtătura poate deveni ascunde capcane

Pentru a evita aglomerația, aplicațiile pot recomanda străzi secundare sau trasee alternative. Acestea nu sunt neapărat cele mai confortabile ori potrivite pentru mașina folosită. Înainte de plecare, este utilă verificarea traseului complet și a eventualelor restricții.

3. Timpul de sosire este doar o estimare

Ora de sosire se poate modifica în funcție de trafic, accidente și lucrări. O diferență de câteva minute afișată pe ecran nu reprezintă o garanție, mai ales la orele de vârf sau pe drumurile aglomerate.

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4. Hărțile offline au limite

Google Maps permite descărcarea unor zone pentru navigare fără internet. Totuși, în modul offline, șoferii nu beneficiază de informații despre trafic în timp real și nici de rute alternative generate pe baza acestuia.

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Google Maps. Sursa foto: Dreamstime

5. Indicațiile GPS pot întârzia sau fi imprecise

În zone cu drumuri suprapuse, intersecții complexe ori semnal GPS slab, poziția afișată poate crea confuzie. Indicatoarele rutiere și marcajele de pe carosabil trebuie să rămână reperele principale.

6. Raportările utilizatorilor pot fi incomplete

Waze folosește informații transmise de șoferi pentru a semnala accidente, obstacole și blocaje. Aceste date sunt utile, dar depind de actualitatea și corectitudinea raportărilor.

7. Aplicația poate consuma multă baterie și date mobile

Utilizarea continuă a GPS-ului și actualizarea informațiilor despre trafic solicită telefonul. Waze recomandă o conexiune mobilă activă pentru funcționarea completă, iar consumul de date variază în funcție de traseu și trafic.

Pentru a evita problemele, șoferii ar trebui să verifice traseul înainte de plecare, să descarce hărțile necesare și să respecte întotdeauna indicatoarele și limitele legale de viteză. Navigația este un instrument de orientare, nu o garanție că drumul ales este sigur sau lipsit de restricții.

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