Un șofer din Germania a fost amendat chiar dacă aplicația de avertizare de radar nu rula pe telefonul lui, ci pe cel al partenerei. Cazul, judecat în 2023 de Curtea Regională Superioară din Karlsruhe, arată cât de strictă poate fi interpretarea legii: dacă beneficiezi de avertizări, chiar și indirect, poți fi sancționat. Amenda standard în astfel de situații este de 75 de euro, plus un punct în cazierul rutier german.

Discuția despre legalitatea alertelor din Waze a revenit în atenție după o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene din 16 iunie 2026. Instanța a stabilit că statele membre pot obliga temporar aplicațiile de navigație să ascundă anumite controale ale poliției, în zone și perioade determinate. Decizia nu interzice automat aceste funcții în toată UE, ci lasă fiecărei țări libertatea de a decide.

În România, situația este clară deocamdată: Waze și alertele de poliție sau radar rămân legale. Nu există o interdicție generală privind raportarea echipajelor sau a radarelor. Totuși, Codul Rutier interzice folosirea telefonului ținut în mână în timpul mersului, cu excepția sistemelor hands-free. Faptul că aplicația este legală nu înseamnă că poți introduce alerte în timp ce conduci.

În Germania, distincția este fină, dar importantă. Poți avea Waze sau Google Maps instalate și poți folosi navigația obișnuită. Ceea ce nu ai voie să folosești în mers este funcția care te avertizează automat asupra controalelor de viteză. Regula a fost clarificată în 2020 și se aplică inclusiv smartphone-urilor.

Elveția este și mai restrictivă. Încă din 1991 sunt interzise dispozitivele sau funcțiile care avertizează asupra controalelor poliției. Interdicția acoperă inclusiv punctele de interes salvate pe telefon sau GPS, cum ar fi radare fixe, mobile sau camere de semafor. Autoritățile recomandă ștergerea acestor date înainte de a intra în țară. Navigația normală rămâne permisă.

În Franța, din 2012 este interzisă indicarea precisă a aparatelor de control. Amenda poate ajunge la 1.500 de euro și pierderea a șase puncte. Aplicațiile s-au adaptat, oferind doar avertizări generale de tip „zonă de pericol”.

Diferența esențială nu ține de numele aplicației, ci de funcția activată. Navigația, traseele alternative, informațiile despre trafic sau hărțile offline sunt, în general, legale. Problemele apar când este folosită avertizarea dedicată radarelor sau controalelor.

Cea mai sigură variantă rămâne setarea traseului înainte de plecare și folosirea Android Auto, Apple CarPlay sau a comenzilor vocale. Înainte de o călătorie prin mai multe țări, merită verificat ce este permis în fiecare stat. În România alertele de poliție sunt încă legale, în Germania nu trebuie folosite în mers, iar în Elveția chiar și prezența lor pe telefon poate crea probleme.