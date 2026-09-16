Slobozia și alte patru localități rămân în stare de alertă. Ce se întâmplă cu furnizarea apei

Starea de alertă va continua în Slobozia și în cele patru comune din județul Ialomița, după ce autoritățile au decis că situația care a determinat instituirea măsurii nu a fost încă soluționată. Problemele au apărut după suspendarea, în luna august, a autorizației de mediu a Urban SA. Autoritățile de mediu au constatat că o serie de măsuri stabilite în urma controalelor nu fuseseră realizate integral.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ialomița a prelungit cu 30 de zile starea de alertă în municipiul Slobozia și în comunele Scânteia, Ciulnița, Cosâmbești și Mărculești, după problemele apărute în urma suspendării autorizației de mediu a operatorului Urban SA. Măsura se aplică începând cu 8 septembrie, iar compania trebuie să continue alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate în localitățile deservite.

Suspendarea autorizației a determinat instituirea stării de alertă în municipiul Slobozia și în comunele Scânteia, Ciulnița, Cosâmbești și Mărculești.

Pe perioada stării de alertă, Urban SA trebuie să mențină serviciile de alimentare cu apă potabilă, canalizare și epurare a apelor uzate în toate localitățile pe care le deservește.

Noua hotărâre a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ialomița prevede și continuarea măsurilor stabilite prin Planul de Avarie și Conformare Urgentă.

Documentul cuprinde lucrări și intervenții tehnice care trebuie realizate pentru reducerea încărcării poluante și pentru aducerea procesului de epurare la parametrii impuși de legislația de mediu.

Planul de măsuri al Urban SA fusese întocmit după suspendarea autorizației și a fost analizat de autoritățile competente.

În paralel cu măsurile impuse operatorului de apă, Consiliul Local Slobozia trebuie să pună în aplicare propriul plan de intervenție.

Acesta vizează măsuri pentru îmbunătățirea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare din municipiu.

Autoritățile au decis menținerea Urban SA în funcțiune pentru a evita întreruperea serviciilor de apă și canalizare în cele cinci localități.

Menținerea operatorului în funcțiune este justificată prin necesitatea asigurării continuității serviciului public pentru populația din Slobozia, Scânteia, Ciulnița, Cosâmbești și Mărculești.

Autoritățile urmăresc în același timp prevenirea unor riscuri pentru sănătatea locuitorilor și evitarea deversării necontrolate a apelor uzate.

Starea de alertă fusese instituită inițial după suspendarea autorizației de mediu a Urban SA, în condițiile în care în localitățile afectate nu există un alt operator care să preia serviciile de alimentare cu apă și epurare.

Prin noua decizie, măsura este prelungită cu încă 30 de zile, timp în care Urban SA trebuie să continue furnizarea serviciilor și să aplice lucrările și măsurile prevăzute în planul de conformare.