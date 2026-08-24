Ministerul Mediului a anunțat atingerea obiectivului stabilit prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în ceea ce privește extinderea rețelelor de utilități pentru aglomerările umane care depășesc 2.000 de locuitori echivalenți. Proiectele de infrastructură tehnică au avansat substanțial la nivel național, fiind deja recepționate lucrări complexe de extindere a rețelelor publice de apă și evacuare a apelor uzate.

Suma fondurilor alocate prin PNRR a permis construirea și recepționarea a 297 de kilometri de rețele destinate distribuției apei potabile. În paralel, rețeaua de canalizare a fost extinsă cu 947 de kilometri, asigurând astfel accesul direct al comunităților locale la utilități esențiale.

Proiectele finanțate în cadrul Componentei C1 – Managementul apei acoperă prioritățile din zonele urbane și rurale mari, dar vizează totodată dezvoltarea de soluții moderne pentru colectarea și epurarea apelor uzate în localitățile cu o populație mai redusă.

În zona localităților mai mici, unde populația nu depășește pragul de 2.000 de locuitori echivalenți, infrastructura a beneficiat de un sprijin adaptat specificului terenului și al densității rurale. Astfel, autoritățile au recepționat 85 de kilometri de rețele de canalizare clasice.

Pentru zonele unde extinderea rețelelor centralizate nu reprezintă o opțiune viabilă din punct de vedere tehnic sau economic, au fost construite 10.387 de sisteme individuale adecvate. Aceste soluții alternative permit colectarea și tratarea corespunzătoare a apelor menajere, prevenind poluarea pânzei freatice în comunitățile izolate.

Implementarea acestor sisteme individuale sprijină populația din zonele dezavantajate, care s-a confruntat istoric cu lipsa infrastructurii de bază și cu acces dificil la servicii de igienă și sănătate publică.

Oficialii din cadrul ministerului de resort subliniază importanța acestor investiții pentru reducerea decalajelor sociale și pentru alinierea României la cerințele de mediu stabilite de Uniunea Europeană.

„Aceste investiţii prin PNRR în infrastructura de apă înseamnă servicii publice de calitate, comunităţi mai sănătoase şi resurse de apă mai bine protejate. Extinderea reţelelor de apă şi canalizare ne ajută să reducem decalajele dintre comunităţi şi să facem paşi concreţi în procesul de conformare cu standardele europene. În acelaşi timp, au fost finalizate proiecte pentru colectarea şi tratarea corespunzătoare a apelor uzate, vitale pentru protejarea mediului înconjurător.

În perioada următoare, alte zeci de astfel de proiecte pentru extinderea şi modernizarea reţelelor de apă şi canalizare vor fi finalizate prin Administraţia Fondului pentru Mediu la nivel naţional. Acum e important ca primăriile să se asigure şi că oamenii din acele comunităţi se racordează efectiv la sistemele finalizate, astfel încât fondurile europene să fie real folosite, nu să adune praful proiectele finanţate”, a subliniat ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu.

Programul de modernizare a infrastructurii de apă va continua și în perioada următoare prin intermediul proiectelor gestionate de Administrația Fondului pentru Mediu. Zeci de noi șantiere urmează să fie închise, aducând rețele noi sau reabilitate în comunitățile din întreaga țară.

Succesul pe termen lung al acestor investiții din fonduri europene depinde însă în mod direct de implicarea primăriilor. Autoritățile locale au responsabilitatea de a facilita și stimula racordarea populației la infrastructura nou creată, garantând astfel eficiența fondurilor nerambursabile atrase de România.