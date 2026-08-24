Doar 45,9 kilometri din autostrăzile PNRR, gata la termen

Din cei 132,4 kilometri la autostrăzile de care mai sunt în lucru și beneficiază de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), doar 45,9 kilometri au șanse să fie finalizați până la 31 august 2026, data-limită pentru finanțarea prin acest mecanism, spun cei de la Asociația Pro Infrastructură. Pentru restul de 86,5 kilometri, autoritățile estimează că lucrările vor fi încheiate până la sfârșitul anului, urmând ca finanțarea după expirarea termenului PNRR să fie asigurată de la bugetul de stat.

CNAIR susține că sumele aferente lucrărilor executate până la 31 august vor putea fi decontate prin PNRR. Reprezentanții Asociației Pro Infrastructura sunt însă sceptici și avertizează că trecerea proiectelor pe finanțare de la bugetul național ar putea reduce ritmul de lucru și ar împinge termenele de finalizare.

România mai are trei proiecte majore de infrastructură rutieră aflate în execuție și finanțate prin PNRR: două pe Autostrada Moldovei A7 și unul pe A1, între Margina și Holdea.

Termenul-limită pentru finanțarea prin PNRR este 31 august 2026. Dintre cei 132,4 kilometri rămași, doar segmentul Adjud-Bacău, cu 45,9 kilometri, este estimat să fie deschis traficului chiar la limita termenului.

Potrivit lui Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR, inaugurarea ar urma să aibă loc pe 31 august sau 1 septembrie.

Celelalte două proiecte – Bacău-Pașcani, pe A7, și Margina-Holdea, pe A1 – ar urma să fie finalizate până la sfârșitul anului, potrivit estimărilor autorităților.

Sectorul Adjud-Bacău face parte din tronsonul IV Focșani-Bacău și are în total 95,9 kilometri, împărțiți în trei loturi. Contractul, în valoare de 9,1 miliarde de lei, a fost atribuit în noiembrie 2022 asocierii UMB Spedition - SA&PE Construct SRL - Tehnostrade SRL.

Cele trei loturi sunt:

Focșani-Domnești Târg – 35,6 km;

Domnești Târg-Răcăciuni – 38,78 km;

Răcăciuni-Bacău – 21,522 km.

„Perioada de implementare a proiectului este de la data semnării Contractului de Finanțare (decembrie 2022, n.r.) până la data de 31.12.2026”, anunța în decembrie 2022 Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.

Lotul Focșani-Domnești Târg și segmentul Domnești Târg-Adjud, cu o lungime de 14,4 kilometri, au fost deja deschise traficului în decembrie 2025.

Rămân de finalizat cei 45,9 kilometri dintre Adjud și Bacău, despre care CNAIR spune că ar putea fi inaugurați la sfârșitul lunii august sau începutul lunii septembrie.

Tronsonul V al A7, dintre Bacău și Pașcani, are 77,38 kilometri și este împărțit în trei loturi:

Săucești (Bacău)-Trifești Târg – 30,3 km;

Trifești-Gherăiești – 18,99 km;

Mircești-Pașcani – 28,09 km.

Contractul, în valoare de 4,7 miliarde de lei, a fost semnat în februarie 2023 cu aceeași asociere UMB Spedition - SA&PE Construct SRL - Tehnostrade SRL. Durata de execuție este de 30 de luni, ceea ce ar fi presupus finalizarea lucrărilor până la sfârșitul anului 2025.

Stadiul lucrărilor este însă mult mai scăzut. Conform datelor transmise de CNAIR, execuția a depășit 65% pe primele două loturi și se situează la aproximativ 50% pe lotul Mircești-Pașcani.

Un alt proiect finanțat prin PNRR este sectorul Margina-Holdea, de 9,13 kilometri, parte a autostrăzii A1 Deva-Lugoj.

Este singurul segment care lipsește din cei aproximativ 320 de kilometri ai A1 dintre Sibiu și frontiera cu Ungaria. Proiectul este unul complicat, în special din cauza celor 2,5 kilometri de tuneluri construite pentru protejarea faunei din zonă.

Contractul are o valoare de 1,82 miliarde de lei, iar lucrările sunt executate tot de UMB Spedition. Termenul de 34 de luni de la începerea efectivă a lucrărilor, în decembrie 2022, permitea finalizarea proiectului în 2027.

La 21 august, Cristian Pistol anunța că șantierul ajunsese la un stadiu fizic de 72%.

„Lucrările pe întregul șantier au ajuns deja la un stadiu fizic de 72%. Antreprenorul român (UMB Spedition) așterne stratul de bază pe aproximativ 4 km”, anunța directorul CNAIR.

La primul tunel, ambele galerii, de 415 metri și 367,5 metri, au fost străpunse, iar constructorul lucrează la sistemul de drenaj. La cel de-al doilea tunel, format din galerii de 1.985 și 1.825 de metri, excavațiile continuă. Potrivit datelor prezentate de CNAIR, mai erau de excavat 85 de metri la prima galerie și doar 5 metri la cea de-a doua.

În cazul proiectelor care nu vor fi finalizate până la expirarea termenului PNRR, autoritățile susțin că finanțarea nu dispare, ci va fi împărțită între fondurile europene și bugetul național.

„Se va plăti prin PNRR ce s-a făcut până pe 31 august. Restul, din buget de stat”, explică Alin Șerbănescu pentru News.ro.

El precizează că, după finalizarea contractelor, autoritățile vor analiza și eventualele întârzieri.

„La final de contract, calculăm și vedem dacă au fost întârzieri nejustificate”, adaugă reprezentantul CNAIR.

Potrivit acestuia, lucrările de pe A7 Bacău-Pașcani și A1 Margina-Holdea ar urma să fie finalizate până la sfârșitul acestui an.

Șerbănescu susține că România a negociat cu Comisia Europeană astfel încât lucrările executate până la finalul lunii august să poată fi decontate prin PNRR.

„S-a făcut o estimare, cât se va finaliza până la 31 august, iar acești bani sunt alocați”, susține el.

Diferența de aproximativ 700 de milioane de euro, reprezentând valoarea lucrărilor care nu ar urma să fie finalizate până la 31 august 2026, a fost deja redistribuită către alte proiecte.

Asociația Pro Infrastructura privește însă cu rezerve estimările oficiale privind finalizarea proiectelor până la sfârșitul anului.

Ionuț Ciurea, directorul executiv al organizației care monitorizează marile șantiere de infrastructură din România, spune că întârzierile sunt deja semnificative.

„Toate loturile, la nord de Focșani, sunt întârziate”, spune pentru News.ro Ionuț Ciurea.

El atrage atenția că, din punct de vedere contractual, lucrările de pe A7, la nord de Focșani, ar fi trebuit să fie finalizate încă din noiembrie 2025.

„Din punct de vedere contractual, tot ce e pe A7, la nord de Focșani, trebuia să fie gata din noiembrie, anul trecut. De la Bacău, mai departe, e o întreagă discuție ce se mai deschide anul acesta. Se pierde finanțarea prin PNRR iar, dacă CNAIR finanțează de la buget lucrările rămase, finanțarea o să fie țârâita și, pentru că va fi cu țârâita, constructorul n-o să mai tragă cum a tras, să termine iar ceea ce rămâne la nord de Bacău se va duce în funcție de alocarea bugetară”, preconizează Ciurea.

În opinia sa, scenariul realist pentru acest an este o deschidere limitată a A7 spre nord de Roman.

„Maximum ce se poate obține, tehnic, în acest an, este deschidere până la Săbăoani, la nord de Roman, în decembrie, înainte de Crăciun”, spune directorul Pro Infrastructura.

Ar fi vorba despre mai puțin de 50 de kilometri de autostradă de la Bacău și ar permite finalizarea aproape integrală a lotului Trifești-Gherăiești, cu o lungime de 18,99 kilometri. În schimb, lotul Mircești-Pașcani, de 28,09 kilometri, ar rămâne nefinalizat.

PNRR-ul României a fost aprobat de Consiliul Uniunii Europene la 28 octombrie 2021 și a inclus finanțări importante pentru infrastructură.

România putea beneficia în total de aproximativ 28,5 miliarde de euro: 13,6 miliarde de euro sub formă de granturi și 14,9 miliarde de euro sub formă de împrumuturi preferențiale.

În cazul infrastructurii rutiere, PNRR a permis accelerarea unor proiecte majore, însă o parte dintre investiții au ajuns în situația de a nu putea fi finalizate în termenul impus de mecanismul european.

„Cu un ochi râzi, cu unul plângi”, spune Ciurea despre rezultatele României în cazul infrastructurii finanțate prin PNRR.

„Avem A7 de la Ploiești până la Bacău, autostradă continuă în PNRR, dar partea proastă e că trebuia să o avem până la Pașcani. Două loturi din A8 (Tg Mureș – Miercurea Nirajului și Reghin – Moțca, în total 54,3 km, n.r.) nu mai sunt în PNRR, au fost mutate în Programul Transporturi. Margina – Holdea, n-o avem. E mai bine decât nimic, dar nu e nici pe departe maximal”, concluzionează directorul executiv al Pro Infrastructura.