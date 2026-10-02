Autostrada A1 se închide între Sibiu și Boița. Ruta ocolitoare anunțată de CNAIR

Circulația pe Autostrada A1 va fi închisă de luni, 5 octombrie, între nodurile rutiere Cisnădie și Boița, pentru lucrările la lotul 2 al Autostrăzii Sibiu-Pitești. CNAIR anunță că restricția va fi valabilă până la 19 decembrie 2026, iar traficul va fi deviat pe DN7 și DN1.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță închiderea circulației pe A1, între Sibiu și Boița, începând de luni, 5 octombrie. Măsura este necesară pentru continuarea lucrărilor la lotul 2 al Autostrăzii Sibiu-Pitești.

”Atenţie! Închidere circulaţie pe A1, între Sibiu şi Boiţa, pentru continuarea construcţiei lotului 2 a autostrăzii Sibiu-Piteşti (A1)! În data de 05 octombrie 2026, Asocierea de constructori turci Mapa-Cengiz va începe lucrările la pasajul peste breteaua rutieră care asigura descărcarea A1 în DN7”, anunţă, vineri, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Pasajul la care vor începe lucrările face parte din nodul rutier construit în zona localității Boița și va asigura conexiunea dintre A13 și Autostrada A1.

Potrivit CNAIR, structura va fi realizată în consolă, cu ajutorul unui cofrag metalic mobil.

”În aceste condiţii circulaţia pe Autostrada A1 (între nodurile rutiere Cisnădie şi Boiţa) trebuie întreruptă, pentru ca lucrările să nu pună în pericol participanţii la traficul rutier”, precizează CNAIR.

Restricțiile de circulație sunt programate în perioada 5 octombrie - 19 decembrie 2026.

În acest interval, șoferii nu vor putea circula pe sectorul de A1 dintre nodurile Cisnădie și Boița.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că traficul rutier va fi redirecționat pe DN7, pe traseul Boița - Tălmaciu - Veștem.

De la Veștem, circulația va continua pe DN1, până în zona Cisnădie, unde șoferii vor putea reveni pe traseul obișnuit.