Scumpirile nu dispar. Inflația mondială va ajunge la 4,7%

Fondul Monetar Internațional avertizează că scumpirile succesive provocate de inflație, războaie și pandemia de Covid-19 au menținut prețurile produselor de primă necesitate la niveluri ridicate și au afectat pe termen lung puterea de cumpărare a gospodăriilor. Instituția estimează că inflația mondială va ajunge la 4,7% în acest an, de la 4,1% în 2025.

”Constatăm că preţurile produselor de primă necesitate, faţă de cel al altor bunuri, continuă să crească (...) şi rămân mari pe termen lung”, scrie într-o postare pe blog FMI, în care ataşează un nou raport.

”Consumatorii sunt supuşi astfel nu doar unei inflaţii temporare a preţurilor alimentaţiei şi energiei, ci şi unei deteriorări de durată a accesibilităţii financiare a produselor de primă necesitate faţă de alte bunuri”, avertizează instituţia.

Pandemia de Covid-19 a perturbat lanțurile de aprovizionare, iar războiul din Ucraina a pus presiune pe producția și circulația alimentelor și a unor hidrocarburi. La acestea s-a adăugat războiul din Iran, care a provocat o nouă ”explozie” a prețurilor energiei și îngrășămintelor, derivate în general din petrol.

Toate aceste șocuri s-au suprapus și au menținut costurile bunurilor esențiale la niveluri ridicate. Creșterea costului vieții a afectat gospodăriile din întreaga lume, în condițiile în care salariile nu au ținut pasul cu scumpirile.

Cele mai vulnerabile sunt gospodăriile cu venituri mici, pentru care produsele de primă necesitate reprezintă o parte mai mare din cheltuielile lunare.

FMI avertizează că efectul asupra sărăciei și inegalității veniturilor este ”considerabil”.

Războiul din Iran, declanșat la sfârșitul lunii februarie de Statele Unite și Israel, ar urma să împingă inflația mondială la 4,7% în acest an.

În 2025, rata a fost de 4,1%, potrivit calculelor FMI.

Instituția cu sediul la Washington urmează să publice săptămâna viitoare o actualizare a estimărilor privind scumpirile și creșterea economică.

Fondul a avertizat deja că unele efecte ale ”şocului ofertei” pot persista o perioadă îndelungată și că evoluția prețurilor ”ar putea complica” misiunea băncilor centrale.

Marile instituții monetare ale lumii au ales în ultima perioadă să majoreze dobânzile de politică monetară pentru a încetini inflația. Această măsură are însă și efectul de a tempera activitatea economică.

Găsirea unui echilibru între reducerea inflației și menținerea creșterii este dificilă, în special pentru țările în curs de dezvoltare.

FMI le-a recomandat statelor să prefere ”transferurile ţintite şi temporare” de sprijin în locul subvențiilor generalizate.

Totuși, nivelul ridicat al datoriilor limitează marja de acțiune a unor țări și capacitatea acestora de a finanța astfel de măsuri.