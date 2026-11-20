Călătoriile cu trenul vor fi mai scumpe începând cu 13 decembrie 2026. Tarifele biletelor și abonamentelor vor crește cu 6,61% la CFR Călători, dar și la operatorii feroviari privați. Noile prețuri vor intra în vigoare odată cu schimbarea Mersului Trenurilor și vor fi valabile până la 11 decembrie 2027, potrivit Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF).

Majorarea este determinată de actualizarea anuală a tarifelor în funcție de rata inflației. Măsura este prevăzută de legislația în vigoare și se aplică tuturor operatorilor feroviari care asigură transportul de călători.

Reprezentanții Autorității pentru Reformă Feroviară au explicat că indexarea se face în fiecare an, în momentul schimbării graficului de circulație.

„În baza prevederilor art. 17 din HG nr. 1453/2022, tarifele de călătorie se actualizează anual cu indicele de inflație stabilit de Institutul Național de Statistică la data de 1 octombrie și se aplică odată cu schimbarea graficului de circulație”, au transmis reprezentanții ARF.

Noile tarife vor modifica prețurile călătoriilor pe mai multe dintre cele mai circulate rute feroviare. La trenurile InterRegio, un bilet pe ruta București–Brașov va ajunge la 80 de lei, față de 75 de lei în prezent.

Și călătoriile spre litoral vor costa mai mult. Pentru ruta București–Constanța, pasagerii vor plăti 98 de lei, comparativ cu 92 de lei în prezent.

Pe ruta București–Cluj-Napoca, tariful va crește de la 138 la 147 de lei. Aceeași sumă va fi percepută și pentru un bilet București–Iași.

Pentru călătoria București–Oradea, prețul va ajunge la 195 de lei, față de 183 de lei în prezent. În cazul rutei Iași–Timișoara, un bilet va costa 210 lei, cu 13 lei mai mult decât în prezent.

Pasagerii care aleg ruta Brașov–Constanța vor plăti 130 de lei, în loc de 122 de lei.

Majorarea programată pentru decembrie 2026 vine după mai multe actualizări succesive ale tarifelor feroviare. În 2022, biletele de tren s-au scumpit cu 20%, după o perioadă de aproape zece ani în care prețurile au rămas neschimbate.

Următoarea majorare a avut loc în decembrie 2023, când tarifele au crescut cu aproximativ 9%. La sfârșitul anului 2024, prețurile au fost actualizate din nou, de această dată cu 4,6%.

În 2025, pasagerii au avut parte de alte două scumpiri. Prima a fost aplicată în luna august și a avut legătură cu majorarea TVA de la 19% la 21%. A doua actualizare a intrat în vigoare în decembrie, când tarifele au crescut cu aproape 10%, în funcție de inflație.