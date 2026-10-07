România și Turcia, chemate la consultări de Bulgaria după atacurile din Marea Neagră

Bulgaria va invita România și Turcia la consultări privind securitatea navelor comerciale din Marea Neagră, după atacul de marți asupra a două cargouri aflate în zona economică exclusivă a Bulgariei. Președinta bulgară Iliana Iotova a făcut anunțul miercuri, după reuniunea Consiliului Consultativ pentru Securitate Națională, convocată în urma incidentului, relatează Reuters.

Bulgaria ar putea solicita și sprijin suplimentar din partea aliaților NATO pentru întărirea supravegherii și protejarea zonelor de coastă.

Iliana Iotova a declarat că Sofia ar putea cere desfășurarea unor „capacităţi suplimentare de supraveghere aeriană şi maritimă, precum şi sisteme de contracarare a dronelor, pentru a consolida sistemele de apărare şi de protecţie a zonelor de coastă”.

Inițiativa vine după atacarea a două nave comerciale în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră. Bulgaria nu are frontieră comună cu Rusia sau Ucraina, însă, în calitate de stat membru NATO, ocupă o poziție strategică la Marea Neagră.

În această zonă, atât Rusia, cât și Ucraina au porturi importante.

Marți au fost atacate cargoul Alfa Watan, care naviga sub pavilion Togo, și nava Able, sub pavilion Palau. Ambele nave aparțin unor armatori turci. Potrivit autorităților bulgare, cele două cargouri au fost lovite de drone aeriene și maritime.

Originea dronelor nu a fost stabilită până în prezent.

Nava Alfa Watan a suferit avarii structurale majore în urma impactului și s-a scufundat la scurt timp după atac. La bord se afla un echipaj format din zece marinari sirieni.

Autoritățile bulgare au suspendat miercuri operațiunile de căutare a echipajului, după ce nu au găsit supraviețuitori.

Nava Able a fost lovită la aproximativ 70 de mile marine în largul coastei Bulgariei. În urma impactului, la bord a izbucnit un incendiu. Cei 18 membri ai echipajului au fost evacuați. Doi dintre marinari au fost grav răniți.

Incidentul din zona economică exclusivă a Bulgariei s-a produs la numai o zi după scufundarea cargoului Royad Mammadov în zona economică exclusivă a României. Nava s-a scufundat în urma unui atac cu drone.

Ucraina a atribuit Rusiei atacul asupra cargoului Royad Mammadov.