Alertă în orașul Pucioasa, județul Dâmbovița, după ce un urs a fost observat de două ori, sâmbătă, în zona locuită. Autoritățile au transmis două mesaje RO-Alert, iar echipaje de pompieri și jandarmi au fost mobilizate pentru verificarea zonei și protejarea populației.

Prima sesizare a fost făcută în jurul orei 10:27, când prezența animalului sălbatic a fost semnalată în cartierul Malurile din Pucioasa. Pentru informarea locuitorilor, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dâmbovița a emis un mesaj RO-Alert.

La fața locului au fost trimise echipaje ale Detașamentului de Pompieri Pucioasa, cu o autospecială SMURD, precum și efective ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Dâmbovița. Misiunea acestora a fost de a verifica zona și de a monitoriza situația.

Situația s-a repetat în aceeași zi. În jurul orei 19:01, autoritățile au fost din nou alertate după ce ursul a fost observat în localitate. A fost emis un al doilea mesaj RO-Alert, iar echipajele au revenit în zona indicată.

De această dată, la intervenție au participat pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgoviște, cu un echipaj SMURD, împreună cu un echipaj al Inspectoratului de Jandarmi Județean Dâmbovița.

Locuitorii au fost avertizați să evite apropierea de animal și să se adăpostească în locuri sigure. Autoritățile recomandă populației să nu încerce să alunge ursul și să anunțe imediat serviciile de urgență dacă animalul este observat din nou.

Pucioasa se află într-o zonă de deal din județul Dâmbovița și este cunoscută inclusiv pentru stațiunea balneoclimaterică. Apariția repetată a ursului în apropierea zonelor locuite a determinat autoritățile să mențină monitorizarea pentru prevenirea unor eventuale incidente.

Reamintim că un urs a fost semnalat în noaptea de vineri spre sâmbătă pe raza municipiului Fălticeni, iar autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației.

Animalul a continuat să se deplaseze spre centrul orașului, după care a ieșit din zona centrală și a trecut prin curțile unor gospodării. La acel moment, forțele de ordine au încercat să-l localizeze, însă ursul nu a fost capturat.