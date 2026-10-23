Statele Unite ale Americii (SUA) urmăresc să reducă puterea Rusiei, fără să provoace însă prăbușirea Federației Ruse, deoarece Washingtonul își raportează politica față de războiul din Ucraina la interesele sale globale și la competiția strategică cu China. Analiza îi aparține lui Denis Kuzmin, expert al Centrului de Studii Internaționale din cadrul Universității Naționale „I. I. Mecinikov” din Odesa, care a comentat strategia administrației Donald Trump la postul de televiziune ucrainean ELIBERAT, pe 22 octombrie 2026.

Potrivit expertului, Ucraina nu reprezintă principala prioritate a echipei Trump, care urmărește să ajungă la un acord strategic cu Beijingul și consideră dialogul cu Moscova o componentă a acestei abordări. În acest context, presiunea asupra Rusiei ar trebui să fie suficient de puternică pentru a-i limita capacitățile, fără a elimina posibilitatea unor negocieri cu Vladimir Putin.

Denis Kuzmin susține că administrația americană consideră dezintegrarea completă a Federației Ruse atât nerealistă, cât și contrară intereselor Statelor Unite. Această perspectivă nu ar fi specifică exclusiv cercului politic apropiat de Donald Trump, ci ar fi împărtășită și de alți republicani.

„Trump consideră că prăbușirea completă a Federației Ruse nu este doar nerealistă, ci și dăunătoare pentru Statele Unite”, a declarat expertul, potrivit postului ELIBERAT.

În opinia sa, Washingtonul nu intenționează să abandoneze complet Ucraina, însă sprijinul acordat Kievului trebuie privit în contextul priorităților americane mai largi. În paralel, Ucraina încearcă să-și apere interesele în relația cu administrația americană, iar statele europene folosesc timpul disponibil pentru a-și consolida capacitățile militare și industria de apărare.

Kuzmin a avertizat că autoritățile ucrainene nu ar trebui să supraestimeze disponibilitatea Washingtonului de a urmări obiectivele Kievului în detrimentul propriilor interese strategice americane.

Expertul a comentat și tonul uneori conciliant folosit de reprezentanții americani în relația cu liderul de la Kremlin. În interpretarea sa, declarațiile favorabile la adresa lui Vladimir Putin nu reflectă neapărat o schimbare de fond a politicii americane, ci pot face parte dintr-o strategie menită să faciliteze negocierile.

Kuzmin consideră că administrația Trump utilizează un stil de negociere pragmatic, în care formulările diplomatice și concesiile verbale pot servi obiectivului de a obține rezultate concrete.

Această abordare ar putea crea dificultăți pentru Kiev, în condițiile în care interesele Ucrainei nu coincid întotdeauna cu obiectivele Washingtonului. Potrivit expertului, diplomația americană trebuie evaluată prin prisma rezultatelor urmărite, nu doar a declarațiilor publice.

Un alt factor care influențează strategia americană este capacitatea limitată a sancțiunilor economice de a izola complet Rusia. Kuzmin a afirmat că Statele Unite nu pot întrerupe pur și simplu relațiile economice dintre Moscova și parteneri importanți precum China și India.

În aceste condiții, presiunea economică occidentală nu poate elimina toate canalele prin care Rusia își procură resurse și tehnologii. Expertul a invocat cooperarea militară și tehnologică ruso-chineză, inclusiv utilizarea unor motoare chinezești în dronele cu reacție, drept exemplu al dificultăților întâmpinate de eforturile de limitare a capacităților militare rusești.

În evaluarea sa, aceste constrângeri explică, cel puțin parțial, de ce negociatorii americani ar putea recurge la un limbaj conciliant în relația cu Moscova, chiar și atunci când persistă divergențe strategice importante.

Denis Kuzmin nu se așteaptă la o încheiere rapidă a procesului diplomatic privind războiul din Ucraina. Pentru a ilustra durata posibilă a negocierilor, el a făcut o paralelă cu războiul din Vietnam, în timpul căruia discuțiile de pace au continuat mai mulți ani înainte de ajungerea la un acord.

Expertul consideră că eventualele compromisuri vor fi dificile și ar putea presupune costuri pentru interesele ucrainene. Din acest motiv, Kievul ar trebui să încerce să-și consolideze poziția și să limiteze concesiile care i-ar putea afecta securitatea și obiectivele politice.

În același timp, Kuzmin a subliniat importanța capacității Ucrainei de a rezista militar. Potrivit acestuia, apărarea țării și menținerea capacității de luptă a forțelor armate contribuie direct la credibilitatea poziției ucrainene în negocierile internaționale.

În concluzie, analiza lui Denis Kuzmin descrie politica administrației Trump ca pe o încercare de a echilibra presiunea asupra Rusiei cu obiectivele strategice globale ale Statelor Unite, în special relația cu China. Din perspectiva expertului, Ucraina nu poate presupune că Washingtonul va acorda întotdeauna prioritate intereselor sale și trebuie să-și mențină capacitatea de apărare și poziția diplomatică.

Declarațiile reprezintă evaluarea expertului ucrainean și nu constituie, în sine, o confirmare oficială a obiectivelor administrației americane. Evoluția negocierilor și deciziile concrete ale Washingtonului vor arăta în ce măsură această interpretare corespunde politicii efectiv aplicate.