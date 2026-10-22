Un videoclip publicat de serviciul rus de securitate FSB, care pretinde că surprinde arestarea cetățeanului român David Adrian Kercso, ar fi fost filmat la câteva luni după reținerea acestuia, potrivit unei analize Reuters.

Tânărul în vârstă de 23 de ani a fost condamnat în Rusia la 15 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Ucrainei.

Conform agenției de presă, imaginile îl arată pe Kercso mergând printr-un parc din Soci, unde doi agenți îl imobilizează. Însă documentele judiciare indică faptul că acesta se afla deja în custodia autorităților ruse de mai multe luni când a fost realizată înregistrarea.

Kercso ar fi fost reținut inițial în Abhazia, regiune separatistă din Georgia, în noiembrie 2024.

Autoritățile separatiste au publicat în decembrie o înregistrare în care tânărul declara că ar fi colaborat cu serviciile ucrainene. A doua zi, el a apărut în fața unui tribunal din Soci, iar detenția i-a fost prelungită în mod repetat.

Potrivit scrisorilor trimise familiei, Kercso susține că videoclipul publicat ulterior de FSB a fost filmat în aprilie 2025, după ce fusese deja încarcerat timp de aproximativ patru luni.

Reuters a identificat locul filmării în apropierea râului Mațesta din Soci, pe baza unor elemente vizibile în imagini, și a comparat înregistrarea cu documentele judiciare.

Avocatul rus Evgheni Smirnov a declarat că filmarea unor arestări reconstituite este o practică întâlnită în cazurile instrumentate de FSB. Serviciul rus nu a răspuns solicitărilor Reuters privind circumstanțele realizării videoclipului.

Familia românului afirmă că acesta a plecat în regiune pentru a întâlni o femeie cunoscută online. Mama sa, Julia Kercso, a spus că l-a avertizat asupra pericolelor călătoriei.

Tânărul susține că a fost bătut și torturat în detenție, acuzații pe care Reuters nu le-a putut verifica independent. El contestă și mărturisirile prezentate de autoritățile ruse, afirmând că au fost obținute prin constrângere. Ministerul român de Externe a confirmat anterior că îi acordă asistență consulară.