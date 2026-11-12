Austria pregătește o reformă importantă a legislației privind spionajul, prin care vrea să dubleze pedepsele pentru anumite infracțiuni și să extindă lista activităților care pot fi sancționate penal.

Guvernul de la Viena a aprobat, miercuri, 11 noiembrie 2026, promovarea modificărilor legislative, pe fondul avertismentelor privind intensificarea operațiunilor serviciilor secrete străine și al preocupărilor legate de securitatea națională.

Potrivit anunțului publicat de Cancelaria Federală a Austriei (Bundeskanzleramt), pedeapsa maximă pentru spionajul îndreptat împotriva intereselor statului austriac ar urma să crească de la cinci la zece ani de închisoare.

Proiectul extinde, totodată, protecția penală asupra Uniunii Europene și organizațiilor internaționale cu sediul în Austria. Spionajul împotriva acestora ar putea fi pedepsit cu până la cinci ani de închisoare.

O schimbare importantă vizează recrutarea agenților pentru serviciile secrete străine. Atât persoanele care recrutează, cât și cele care acceptă să fie recrutate ar putea răspunde penal. Autoritățile urmăresc inclusiv fenomenul așa-numiților „agenți de unică folosință”, persoane atrase în operațiuni punctuale, uneori fără să cunoască adevăratul beneficiar al acțiunilor lor.

Reforma vizează și activitățile de influență desfășurate în beneficiul unor puteri străine, atacurile cibernetice și sabotajele care pot afecta infrastructura critică. Ministrul de Interne, Gerhard Karner, a justificat măsurile prin creșterea numărului de operațiuni de spionaj și printr-un comportament mai agresiv al serviciilor de informații străine.

Austria încearcă astfel să combată reputația Vienei de „capitală a spionajului”. Statutul de neutralitate și prezența unor instituții precum ONU, OSCE și Agenția Internațională pentru Energie Atomică au transformat capitala austriacă într-un important centru diplomatic, dar și într-un loc atractiv pentru activități de informații.

Inițiativa urmează să parcurgă etapa consultărilor înainte de a ajunge în Parlament.

Austria are legături și cu mai mulți politicieni români. Călin Georgescu a locuit în această țară între 2011 și 2021, potrivit unei investigații publicate de cotidianul austriac Kleine Zeitung, care a ridicat întrebări despre sursele de venit ale familiei sale.

Potrivit documentelor din registrele imobiliare austriece analizate de jurnaliști, familia Georgescu s-a stabilit inițial în Mödling, în 2011, apoi s-a mutat în Alland, în districtul Baden. Din 2017 până în 2021, aceasta a locuit în Günselsdorf, tot în Austria Inferioară.

Una dintre cele mai importante tranzacții a fost achiziția unei proprietăți în 2017, pentru aproximativ 530.000 de euro. Casa a fost vândută în 2021 pentru 599.000 de euro. Jurnaliștii austrieci au atras atenția că nu au putut stabili clar din ce venituri a trăit familia în cei zece ani petrecuți în țară, în condițiile în care activitățile profesionale documentate erau limitate.

Potrivit aceleiași investigații, Călin Georgescu nu figura cu locuri de muncă înregistrate în Austria și nici nu fusese acreditat ca diplomat, conform informațiilor furnizate de Ministerul de Externe de la Viena.

Printre ceilalți politicieni români cu legături profesionale sau academice cu Viena se numără George Simion, Vlad Voiculescu și Nicu Ștefănuță.