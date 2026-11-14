Capcana de la Taipei/Afacerea Jensen Huang

Presa americană a explodat în afacerea Nvidia. Hai să analizam situația ca să înțelegem ce se întâmplă fără a găsi însă vinovații. Vă las pe dumneavoastră să-i identificați.

Istoria serviciilor secrete cunoaște puține metode mai vechi și mai eficiente decât seducția. Moscova sovietică își avea „rândunelele”, femeile pregătite de Comitetul pentru Securitatea Statului (KGB) pentru a compromite diplomați occidentali în camere de hotel cu oglinzi prea mari, iar serviciile din blocul estic au practicat, la scară mai modestă, aceeași pedagogie a slăbiciunii umane. Că metoda funcționează și în era inteligenței artificiale, atunci când ținta este conducătorul celei mai valoroase companii din lume, o demonstrează scandalul care a zguduit Nvidia la începutul lui noiembrie 2026.

Fondatorul și directorul general (CEO — Chief Executive Officer) Jensen Huang, în vârstă de 63 de ani, a recunoscut, într-un mesaj adresat celor peste 42.000 de angajați, o relație extraconjugală cu Alice Huang, o femeie de afaceri chineză despre care serviciile americane cred că lucra pentru Ministerul Securității Statului al Republicii Populare Chineze. Dincolo de dimensiunea de tabloid, pe care New York Post a exploatat-o fără nicio reținere, afacerea atinge nervul central al competiției strategice americano-chineze: accesul la semiconductorii avansați care alimentează modelele de inteligență artificială.

În decembrie 2023, într-un restaurant italian din Singapore, Jensen Huang poza cu un pahar de vin roșu în mână, în inconfundabila sa geacă neagră de piele, alături de o executivă chineză zâmbitoare. Fotografia, scoasă la lumină de The New York Times pe 10 noiembrie 2026, ar fi rămas un banal suvenir corporatist dacă femeia nu ar fi fost Alice Huang. Motivul sărbătorii era, retrospectiv, cât se poate de prozaic: tocmai restructurase o companie, Megaspeed, menită să investească miliarde de dolari în cipuri pe care Washingtonul le interzisese ca să ajungă în China. La patru zile după schimbarea de proprietate, Megaspeed devenea partener cloud oficial al Nvidia.

Povestea s-a desfăcut în trepte, ca un set de cutii lăcuite chinezești (în limba engleză, „Chinese boxes” a devenit o expresie pentru orice structură în straturi, în care fiecare deschidere dezvăluie încă un nivel: o intrigă, o conspirație, o poveste în poveste). Anul trecut, The New York Times relata primele detalii despre afacerile Nvidia cu Megaspeed.

În octombrie 2026, același ziar dezvăluia că oficialii americani conchiseseră că Alice Huang lucra pentru informațiile chineze și că președintele Donald Trump, informat încă din 2025, nu întreprinsese nimic. La începutul lui noiembrie apărea precizarea că recrutarea fusese făcută de Ministerul Securității Statului al Republicii Populare Chineze. Pe 8 noiembrie, consiliul de administrație al Nvidia anunța o investigație independentă, condusă de un comitet de directori independenți asistat de avocați externi. Ordinea merită reținută: întâi mărturisirea adulterului, abia apoi angajamentul de cooperare pe chestiunile de securitate națională. Morala privată a devenit paravanul unei întrebări publice mult mai incomode.

Cronologia publică începe pe 29 octombrie, când New York Times a relatat că serviciile americane concluzionaseră că o femeie de afaceri suspectată de spionaj în favoarea Beijingului dezvoltase o „relație apropiată” cu șeful Nvidia. Alice Huang, cunoscută și ca Huang Le și fără vreo legătură de rudenie cu Jensen Huang, a fost executivă la Megaspeed, companie de servicii de calcul în cloud cu sediul în Singapore, desprinsă dintr-o firmă chineză de jocuri video și devenită cel mai mare client al Nvidia din Asia de Sud-Est. Biografia ei de afaceri are o simetrie stânjenitoare: a devenit acționar majoritar al Megaspeed în 2023, la scurt timp după ce administrația Joe Biden impusese restricții ample la exportul de cipuri către China.

Potrivit evaluărilor americane, Ministerul Securității Statului al Republicii Populare Chineze ar fi recrutat-o pentru a culege informații despre Jensen Huang și pentru a facilita accesul Chinei la cipurile aflate sub control la export din 2022. Financial Times a adăugat că ea se lăuda în fața investitorilor chinezi cu capacitatea de a procura tehnologie Nvidia de vârf. Relația nu a fost tocmai clandestină. New York Times publicase, cu mai bine de un an în urmă, fotografii ale celor doi într-un bar din Taipei, în iunie 2024, și la un târg comercial din același oraș, în mai 2025, imagini care circulau deja pe internet.

Alarmele nu au sunat însă în conducerea Nvidia, care, ironic, angajase anul trecut o firmă de relații publice specializată în gestionarea scandalurilor sexuale. Consiliul de administrație a precizat că nu are motive să creadă că secrete ale companiei sau ale securității naționale ar fi fost compromise; Huang rămâne în funcție pe durata investigației. Piața a fost mai puțin indulgentă: acțiunile au pierdut peste 15% într-o singură săptămână, iar un acționar a dat deja compania în judecată, acuzând-o că a ascuns legătura.

Beijingul, prin purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Guo Jiakun, a respins acuzațiile drept nefondate și menite să denigreze China. Cel mai solid argument în apărarea Beijingului vine, paradoxal, chiar din presa occidentală: dacă Ministerul Securității Statului al Republicii Populare Chineze ar fi condus-o pe Alice Huang, greu de explicat de ce ar fi chestionat, la începutul acestui an, o cunoștință de-a ei despre afacerile și relațiile sale, gest care sugerează mai degrabă un serviciu care investighează o persoană necunoscută decât unul care își gestionează propriul agent.

Megaspeed se află sub lupă din 2024, când Departamentul de Comerț al Statelor Unite a deschis o anchetă privind posibila deturnare a cipurilor Nvidia către China. Compania a negat orice abatere, invocând, într-o declarație din decembrie 2025, absența oricăror probe, însă Departamentul de Justiție o investighează în continuare. Episodul cel mai grăitor rămâne intervenția Nvidia pentru a contribui la închiderea anchetei Departamentului de Comerț gest calificat, fără ocolișuri, drept suspect.

Între timp, Huang obținuse de la Donald Trump, în decembrie 2025, permisiunea de a exporta în China cipul avansat H200, cu o cotă de 25% din vânzări pentru guvernul american, după un aranjament anterior, pentru cipul mai modest H20, care prevedea o cotă de 15%. Multe dintre aceste cipuri par să fi ajuns, potrivit New York Times, la companii-fantomă chineze. Aaron Bartnick, fost director adjunct pentru securitate tehnologică la Biroul pentru Politica Științei și Tehnologiei al Casei Albe, avertiza încă de atunci că tranzacția echivala cu vânzarea de tehnologie nucleară sovieticilor după al Doilea Război Mondial.

Argumentele sale capătă acum o rezonanță aproape profetică. China, care își propusese o autosuficiență de 70% în producția de cipuri până la sfârșitul lui 2025, atinsese doar circa 30%, majoritar în generații tehnologice mature, iar specialiștii o plasau la cel puțin 18 luni distanță de un echivalent autohton al H200. Bartnick invoca precedentul Cisco, care a dominat infrastructura timpurie a internetului chinez până când Huawei i-a clonat codul sursă, și semnala că mecanismul cotei de stat ar putea încălca clauza constituțională care interzice taxarea exporturilor. Huang, la rândul său, declarase în septembrie 2025 că a fi dur cu China este „un semn al rușinii” și nicidecum un act patriotic — formulă care, citită astăzi, capătă o cu totul altă greutate.

În primul, Alice Huang ar fi fost de la început o agentă a Ministerului Securității Statului al Republicii Populare Chineze, însărcinată cu o clasică „capcană de miere”, iar Megaspeed ar fi fost reconvertită sau chiar creată ca vehicul de culegere de informații și de procurare ilicită a cipurilor americane. În al doilea rând, la fel de plauzibil, relația ar fi precedat operațiunea: o femeie cu cel puțin un deceniu de carieră în finanțe și tehnologie, descoperită ulterior de serviciile chineze și presată să colaboreze, sau care le-ar fi oferit ea însăși informația. Aparatul de informații al Chinei este fragmentat între grupuri concurente, ceea ce lasă loc unor „antreprenori de informații” capabili să-l exploateze simultan pe șeful Nvidia cât și propriul guvern, în folosul propriilor afaceri.

David Ignatius, editorialist al Washington Post, înclină spre o lectură mai sumbră. Veteranii comunității de informații cu care a vorbit descriu o exploatare „cu două țevi”: o operațiune asupra lanțului de aprovizionare, menită să obțină cipurile, și o operațiune de influență, menită să modeleze politica tehnologică a administrației. Keith Riggin, fost șef de stație al Agenției Centrale de Informații (CIA) la Beijing, afirmă că știe de cel puțin alți douăzeci de directori americani căzuți în capcane similare. Rudy Guerin, fost șef al contrainformațiilor pe China la Biroul Federal de Investigații (FBI), descrie metoda: înaintea sosirii unui director de calibrul lui Huang într-un oraș chinez, Ministerul Securității Statului al Republicii Populare Chineze are deja un plan de abordare, iar accesul apropiat al unui agent uman ușurează munca serviciului de interceptări electronice al armatei, cunoscut sub denumirea 3PLA (Departamentul al Treilea al Armatei Populare de Eliberare), în plantarea de dispozitive în telefoane și laptopuri.

Istoria dă greutate acestei lecturi. În anii ’90, în cazul cu numele de cod „Parlor Maid”, FBI credea că o recrutase pe Katrina Leung, care, în realitate, și-a sedus doi ofițeri de legătură și a transmis secrete Beijingului. Între 2010 și 2011, o operațiune a Ministerului Securității Statului al Republicii Populare Chineze a destrămat rețeaua CIA din China, peste optzeci de colaboratori fiind arestați și uciși. Iar după 2005, potrivit foștilor oficiali americani, Ministerul Securității Statului al Republicii Populare Chineze a desemnat în secret Statele Unite drept principal inamic, trecând de la răbdătoarea cernere a „unei mii de grăunțe de nisip” la operațiuni la fel de îndrăznețe ca ale fostului KGB.

Cel mai tulburător aspect nu este însă slăbiciunea unui miliardar, ci inerția statului. Anchetatorii americani examinau relațiile chineze ale Nvidia de cel puțin doi ani. Trump ar fi fost informat personal despre vulnerabilitatea lui Huang în urmă cu aproximativ un an, potrivit New York Times, iar secretarul de stat Marco Rubio a contribuit la difuzarea unui avertisment interinstituțional în primăvara acestui an; sursele diferă asupra cronologiei exacte. Cu toate acestea, Huang l-a însoțit pe Trump la întâlnirile cu Xi Jinping de la Beijing, din mai, și de la Washington. Nu a primit, din câte se știe, nici măcar o „informare defensivă” din partea FBI despre legăturile partenerei sale. Ignatius se întreabă deschis dacă FBI-ul condus de Kash Patel nu a fost prea absorbit de agenda politică a președintelui pentru a urmări cu fermitate operațiunile chineze.

Trump a închis subiectul cu dezinvoltura caracteristică: Huang ar fi un om „foarte onorabil”, un „tip uimitor” care „suferă enorm”, iar asigurarea acestuia că nu știa nimic l-a convins pe deplin. Președintele nu își amintește să fi fost informat cu un an în urmă. Congresul este mai puțin dispus la clemență.

Republicanii Brian Mast, John Moolenaar și Rick Crawford, președinții comisiilor Camerei Reprezentanților pentru afaceri externe, pentru Partidul Comunist Chinez și pentru informații, i-au cerut lui Huang să depună mărturie pe 18 noiembrie. Democrații, întăriți de alegerile de la jumătatea mandatului, văd în caz o ilustrare a toleranței Casei Albe față de corupție și influență străină și vor împinge probabil pentru restricții mai dure la export în noul Congres. Un fost înalt oficial american anticipa, sub protecția anonimatului, că sprijinul prezidențial se va eroda discret: de fiecare dată când Huang va dori o audiență, agenda președintelui se va dovedi pur și simplu încărcată. Rămâne deschisă și întrebarea cine a scurs povestea în presă — un patriot alarmat sau un rival interesat?

Scandalul aruncă o umbră asupra celei de-a treia întâlniri Trump–Xi din acest an, programată la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) de la Shenzhen, săptămâna viitoare. Armistițiul comercial a fost prelungit formal până la 10 ianuarie 2027, lăsând teoretic loc unui acord mai durabil. Xi cunoaște foarte bine nevoia lui Trump de o victorie și va ieși probabil în avantaj, iar orice înțelegere riscă să fie dinamitată de presiunea politică internă americană, amplificată de cazul Huang. Trump spune că nu va aduce vorba despre afacere, dar este „sigur” că Xi îl va întreba. Restul tabloului chinez nu este mai luminos.

Înregistrările de căsătorii au coborât în primele nouă luni ale anului la 4,65 milioane, minimul ultimilor 18 ani și o scădere de aproape 10%, ceea ce, într-o societate în care nașterea rămâne strâns legată de căsătorie, anunță o natalitate și mai redusă. La Hong Kong, Joshua Wong, care urma să fie eliberat în ianuarie, a primit încă aproape zece ani de închisoare pentru presupusă coluziune cu puteri străine. Iar disputa cu Japonia se adâncește la aproape un an după declarația premierului Sanae Takaichi privind un posibil sprijin pentru Taiwan: companiile aeriene au eliminat aproape 700.000 de locuri pe rutele China–Japonia în această iarnă, circa o cincime față de anul trecut.

Lecția pentru flancul estic

Pentru România și pentru flancul estic al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), afacerea Huang nu este o curiozitate de tabloid transatlantic, ci un studiu de caz. Mai întâi, ea arată că vulnerabilitatea strategică nu mai trece doar prin rachete și divizii blindate, ci prin lanțurile de aprovizionare cu semiconductori, de care depind deopotrivă sistemele de apărare antiaeriană, dronele și rețelele de comandă pe care Bucureștiul le achiziționează în ritm accelerat.

Apoi, demonstrează că granița dintre interesul comercial legitim și operațiunea de influență se poate dizolva într-o relație personală, iar un stat care își externalizează judecata strategică marilor corporații le importă și slăbiciunile. În sfârșit, cazul confirmă ceea ce generațiile formate în anii Războiului Rece știau din experiență: serviciile adverse investesc răbdător în oameni, nu doar în tehnologie. O industrie de apărare românească aflată în plin proces de relansare, cu parteneriate industriale în curs de negociere și cu decidenți expuși la contacte internaționale tot mai frecvente, are nevoie de o cultură a contrainformațiilor care să nu presupună că rangul conferă imunitate.

Dacă cel mai puternic om din industria inteligenței artificiale, protejat de o companie evaluată la peste patru mii de miliarde de dolari și de prietenia președintelui american, a putut fi abordat ani la rând la vedere, într-un bar din Taipei, nimeni nu are motive să se creadă la adăpost.

Post-scriptum: Acum este oficial: Jensen Huang a demisionat joi, 12 noiembrie, cu efect imediat, din funcțiile de director executiv și președinte al Nvidia, părăsind și consiliul de administrație. Directoarea financiară Colette Kress a preluat conducerea interimară, iar Harvey C. Jones a fost numit președinte al consiliului. Compania caută un succesor permanent, dintre candidați interni și externi. Varianta în care Huang ar fi rămas la conducerea consiliului a fost, așadar, depășită de decizia oficială. Criza s-a agravat după relatările despre o altă relație, cu Kimberly Powell, vicepreședinta Nvidia pentru sănătate, care îi era subordonată. Acuzațiile privind spionajul și eventuala compromitere a informațiilor companiei trebuie însă deosebite de faptele confirmate: demisia este oficială, în timp ce investigațiile trebuie să stabilească natura și consecințele acestor legături.

Donald Trump îl încurajase să reziste presiunilor și să lupte pentru păstrarea funcției. Potrivit unei relatări a *The New York Times*, preluată de Reuters și bazată pe declarațiile a două persoane informate despre conversație, președintele l-a sunat marți, 10 noiembrie, pentru a-i transmite acest îndemn. Sprijinul telefonic al Casei Albe nu a împiedicat însă demisia de joi. Într-un interviu difuzat după plecarea lui Huang, Trump a spus că discutase din nou cu acesta miercuri și că fostul șef al Nvidia era profund afectat de suferința provocată soției și familiei. Întrebat dacă demisia era necesară, președintele a condiționat răspunsul de clarificarea suspiciunilor de spionaj: dacă acestea se confirmă, plecarea era justificată; în caz contrar, aprecierea ar putea fi diferită.

Tot joi, Trump l-a propus public pe Tim Cook pentru conducerea Nvidia, o preferință prezidențială care nu echivalează cu o decizie a consiliului. Miza depășește astfel scandalul personal. Nvidia trebuie să demonstreze că poate păstra încrederea clienților, investitorilor și Washingtonului după despărțirea de omul care a construit-o. Primul test public major al noii conduceri va fi pe 17 noiembrie 2026, când Nvidia va publica rezultatele financiare pentru trimestrul al treilea al anului fiscal 2027: veniturile, profitul și evoluția principalelor activități; publicarea este programată după închiderea bursei americane, la aproximativ 23:20, ora României, urmată de o conferință cu investitorii și analiștii, la miezul nopții; denumirea „an fiscal 2027” ține de calendarul contabil al companiei, deși raportarea are loc în 2026.