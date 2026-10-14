Invazia șobolanilor în centrul Bucureștiului. Ciucu a găsit vinovații

Numeroși șobolani au fost filmați pe un trotuar din zona Pieței Sf. Vineri, în centrul Bucureștiului, imaginile distribuite pe rețelele sociale stârnind numeroase comentarii și critici. Primăria Capitalei a transmis că prezența rozătoarelor este favorizată de resturile alimentare, deșeurile menajere și vegetația de pe terenul administrat de Primăria Sectorului 3. Măsurile de combatere aplicate din luna mai nu ar fi avut efectul așteptat, după ce mai multe stații de intoxicare au fost furate sau vandalizate.

Imaginile cu rozătoarele au fost publicate în urmă cu câteva zile pe pagina de Facebook Bukureștiul. În videoclip apar peste 10 șobolani care se deplasează pe trotuarul din zona Sf. Vineri.

„Cine zice că Bucureștiul nu are viață de noapte?”, este mesajul care însoțește filmarea.

Potrivit PMB, reprezentanții Companiei Municipale Eco Igienizare și cei ai Administrației Domeniului Public Sector 3 au intervenit în zonă încă de la sfârșitul lunii mai.

În timpul verificărilor, aceștia au identificat numeroase galerii săpate în spațiul verde, deșeuri abandonate și resturi alimentare pe trotuar, inclusiv de la persoane care hrănesc porumbeii.

PMB susține că vegetația de pe teren oferă adăpost rozătoarelor și favorizează săparea galeriilor. Printre plantele menționate se numără tuia și ienupărul.

Pe 29 mai, Compania Municipală Eco Igienizare a aplicat raticide și tratamente chimice direct în galeriile rozătoarelor, iar ADP Sector 3 a astupat și tasat galeriile, potrivit PMB.

La verificarea din 3 iunie, reprezentanții companiei au constatat că terenul era în continuare insalubru, iar stațiile de intoxicare fuseseră vandalizate sau furate. Din cele 21 instalate inițial mai rămăseseră doar șapte.

Compania a solicitat Poliției Locale Sector 3 să intervină pentru sancționarea persoanelor care abandonează deșeuri, aruncă resturi alimentare pe teren și distrug stațiile cu substanțe pentru combaterea rozătoarelor.

Potrivit PMB, au mai fost aplicate două tratamente raticide, însă și stațiile aferente acestora au fost furate. Între timp, pe teren au continuat să fie aruncate resturi alimentare, deșeuri menajere și hrană pentru păsări sau animale.

Primarul general Ciprian Ciucu a declarat că în prezent sunt amplasate în zonă 29 de stații de intoxicare. Acesta a solicitat ADP Sector 3 să toaleteze sau să defrișeze plantele ornamentale care oferă adăpost rozătoarelor și să reamenajeze spațiul verde.

„Este necesar să înlocuiască stratul de pământ existent cu unul grosier de nisip și surplus de pietriș, corelat cu amplasarea de plante specifice solului nisipos, pentru a împiedica fizic săparea galeriilor”, a transmis Ciprian Ciucu.

Primarul general a mai cerut Poliției Locale Sector 3 și serviciului de salubritate să monitorizeze perimetrul și să îl mențină curat.