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Regulile imigrației în Spania, tot mai stricte. Alberto Núñez Feijóo promite expulzarea celor care comit infracțiuni

Regulile imigrației în Spania, tot mai stricte. Alberto Núñez Feijóo promite expulzarea celor care comit infracțiunisursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Schimbări majore la nivel politic în Spania, unde opoziția conservatoare propune o abordare mult mai fermă în privința politicilor de migrație. Alberto Núñez Feijóo, liderul Partidului Popular (PP), a lansat recent un set ambițios de măsuri menit să reconfigureze prioritățile naționale. Printre direcțiile principale se numără însprirea condițiilor pentru străinii care încalcă legile, alături de sprijinirea celor care contribuie activ la economia țării, conform Mediafax.

Strategia a fost detaliată în cadrul documentului numit Contractul cu Spania, un pachet de 15 angajamente politice fundamentale. Pe lângă reglementarea fluxurilor migratorii, programul include măsuri economice de amploare, cum ar fi tăierea impozitelor pentru familii, stimularea salariului mediu, protejarea puterii de cumpărare a pensionarilor și construirea a un milion de locuințe noi.

Regulile imigrației în Spania, tot mai stricte. Alberto Núñez Feijóo promite expulzarea celor care comit infracțiuni

Viziunea liderului conservator se bazează pe o diferențiere clară între străinii bine intenționați și persoanele care creează probleme de securitate. Feijóo insistă că Spania trebuie să rămână o țară deschisă pentru cei care vin să muncească cinstit și să sprijine dezvoltarea societății, dar subliniază că pragul de toleranță față de infracționalitate trebuie să fie zero.

În viziunea sa, cei care comit fapte penale sau sfidează valorile și libertățile fundamentale ale statului spaniol trebuie expulzați fără ezitare. „Spania, ca orice țară, are dreptul să aleagă cine intră, cum și în ce scop”, este unul dintre mesajele cheie transmise de politicianul spaniol.

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Marocani trecând granița în Spania. sursa: captura Telegram

Securitatea publică și cetățenia ca responsabilitate

Politica de gestionare a imigrației este strâns legată de apărarea ordinii publice și a siguranței cetățenilor. Pentru a pune în aplicare aceste priorități, Feijóo promite suplimentarea resurselor alocate forțelor de ordine, în special pentru efectivele de polițiști și membrii Gărzii Civile.

În plus, liderul Partidului Popular dorește schimbarea radicală a modului în care se acordă cetățenia spaniolă. Aceasta nu ar mai trebui să reprezinte un simplu pas formal sau un calcul de natură electorală, ci un proces bazat pe responsabilitate autentică și integrare completă în valorile naționale.

Protecție socială și asumare politică

Pe lângă componenta de securitate și imigrație, pachetul de măsuri aduce garanții economice importante pentru populație. Proiectul prevede actualizarea periodică a pensiilor în raport cu indicele prețurilor de consum, măsuri de reducere a fiscalității pentru familii și un plan național pentru construirea de locuințe.

 

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