În China, tot mai multe persoane care se confruntă cu singurătatea apelează la servicii plătite pentru a avea pe cineva alături. Vârstnicii angajează oameni care să îi ajute în gospodărie și să le țină companie, în timp ce tinerii plătesc însoțitori pentru vizite la spital sau excursii. Potrivit BBC, această industrie a ajuns să valoreze peste șapte miliarde de dolari.

Singurătatea a dus la dezvoltarea unor servicii neobișnuite în marile orașe din China, unde persoane de toate vârstele plătesc pentru companie și ajutor în activitățile zilnice. Printre beneficiari se numără Yang, o femeie de 91 de ani care locuiește la periferia Beijingului. După moartea soțului, aceasta a rămas singură într-o locuință în care îi devenise tot mai greu să se descurce.

Femeia suferă de glaucom și are probleme grave de vedere, ceea ce îi îngreunează inclusiv activitățile obișnuite din gospodărie.

„Cea mai mare dificultate a fost, de fapt, singurătatea. Uneori, dacă voiam să vorbesc cu cineva, vorbeam la televizor.”

Povestea ei reflectă situația altor vârstnici din orașele chineze, unde izolarea a creat o cerere tot mai mare pentru servicii de asistență și companie.

Yang a apelat la serviciile oferite de Wang Yingwei, un fost vânzător de telefoane care a înființat o firmă de livrări cu scutere electrice. Ideea afacerii i-a venit după ce a văzut dificultățile prin care trecea socrul său într-un azil. Wang a decis să ofere vârstnicilor o alternativă la îngrijirea permanentă într-o astfel de instituție.

Angajații săi livrează mâncare caldă de două ori pe zi, dar se ocupă și de alte nevoi ale beneficiarilor. Aceștia îi ajută să schimbe filtrele de apă, să repare dușurile sau să regleze aparatele electrocasnice.

Vizitele regulate le oferă bătrânilor și posibilitatea de a discuta cu cineva, nu doar de a primi ajutor pentru treburile casnice. Wang spune că echipa sa încearcă să se comporte asemenea copiilor persoanelor pe care le vizitează. În timp, unii beneficiari ajung să îi considere pe angajați membri ai familiei.

Serviciile costă mai puțin de jumătate din suma necesară angajării unei îngrijitoare permanente.

Serviciile de companie nu sunt destinate exclusiv persoanelor în vârstă. În Beijing, inclusiv tinerii care locuiesc departe de familie apelează la persoane plătite pentru a primi ajutor în anumite situații. Liu Yanyan, în vârstă de 23 de ani, lucrează ca însoțitoare medicală. Clienții o angajează pentru a merge împreună la spital sau pentru a le ridica rețetele.

Mulți dintre aceștia sunt tineri care s-au mutat în capitala Chinei pentru un loc de muncă și nu au rude în apropiere.

Unii preferă să plătească pentru astfel de servicii în loc să apeleze la colegi, deoarece nu vor să se simtă obligați să întoarcă ulterior favorul.

Un alt exemplu este Wang Zhoutao, fost militar, care însoțește turiști în drumeții pe muntele Huangshan. Acesta este plătit pentru a merge alături de clienți, pentru a-i încuraja în momentele dificile, pentru a discuta cu ei și pentru a le face fotografii.

Dezvoltarea acestor servicii este legată de schimbările din viața socială a locuitorilor marilor orașe chineze. Programul încărcat, distanța față de familie și lipsa unor persoane apropiate determină tot mai mulți oameni să caute ajutor contra cost.

Specialiștii explică faptul că serviciile plătite oferă o relație în care responsabilitățile sunt stabilite de la început. Clienții știu ce ajutor vor primi și nu trebuie să se bazeze pe disponibilitatea prietenilor sau a rudelor.

Pentru Yang, vizitele angajaților firmei lui Wang au schimbat modul în care își petrece zilele. Femeia spune că acum are persoane cu care poate discuta atunci când simte nevoia.

„E bine să ai pe cineva prin preajmă atunci când ai nevoie, cineva cu care să-ți poți împărtăși cele mai intime gânduri. M-am luptat cu singurătatea, dar acum s-a rezolvat. Sunt fericită”, spune bunica Yang din Beijing.