Mihai Fifor, avertisment pentru viitorul Guvern. „Jucăm all-in. Nu e loc de erori”

România are nevoie de măsuri urgente pentru relansarea economiei și susținerea investițiilor, avertizează deputatul PSD Mihai Fifor. Într-un mesaj publicat pe Facebook, social-democratul a criticat politicile fiscale din perioada precedentă și a cerut viitorului Guvern să renunțe la măsurile de austeritate. El susține că bugetul pentru 2027 va reprezenta un test important pentru noul Executiv.

Mihai Fifor a declarat că economia României traversează o perioadă dificilă, marcată de scăderea producției industriale, reducerea investițiilor străine și creșterea costurilor suportate de companii.

Deputatul PSD consideră că relansarea economică trebuie să devină una dintre principalele priorități ale viitorului Guvern, pentru a permite finanțarea serviciilor publice, susținerea veniturilor populației și continuarea proiectelor de investiții.

În mesajul publicat pe Facebook, social-democratul a criticat măsurile economice adoptate în perioada pe care o numește „Zodia Bolojan”. Fifor susține că majorarea fiscalității, creșterea costurilor de funcționare și reducerea consumului au afectat companiile românești.

Pentru a-și susține poziția, deputatul a invocat scăderea producției industriale cu 3,4% în primele opt luni ale anului 2026, comparativ cu perioada similară din 2025. Potrivit cifrelor prezentate de acesta, industria prelucrătoare a înregistrat un recul de 4,4%.

Parlamentarul a atras atenția și asupra situației de pe piața muncii, afirmând că România are peste 520.000 de șomeri, iar rata șomajului în rândul tinerilor depășește 30%.

Un alt aspect semnalat de Mihai Fifor este reducerea investițiilor străine directe, pe fondul dificultăților economice.

Deputatul a invocat datele Băncii Naționale a României, potrivit cărora investițiile directe ale nerezidenților au coborât de la 5,66 miliarde de euro, în primele opt luni din 2025, la 2,12 miliarde de euro în aceeași perioadă din 2026. Diferența reprezintă o scădere de aproximativ 62,5% față de anul precedent.

Fifor a criticat și cheltuielile ridicate ale companiilor pentru energie și transport, despre care afirmă că afectează capacitatea producătorilor români de a concura pe piața europeană.

În acest context, deputatul PSD a declarat că România are nevoie de „energie la prețuri competitive, stabilitate fiscală și de garanția că anul 2027 nu va aduce noi majorări de taxe”.

Social-democratul consideră că fondurile disponibile prin programul SAFE trebuie să contribuie și la dezvoltarea industriei românești. Printre direcțiile indicate de acesta se numără extinderea capacităților de producție, transferul de tehnologie și participarea companiilor din România la lanțurile europene de producție.

Fifor a cerut și accelerarea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și prin fondurile europene, precum și introducerea unor măsuri de sprijin pentru capitalul românesc.

Deputatul susține că elaborarea bugetului pentru 2027 va arăta dacă viitorul Executiv își asumă schimbarea politicilor economice.

Acesta a afirmat că PSD și-a condiționat participarea la guvernare de adoptarea unei noi direcții, bazate pe „stimulare economică în locul austerității” și „predictibilitate în locul improvizației fiscale”.

În finalul mesajului, parlamentarul PSD a avertizat că deciziile viitorului Guvern trebuie să urmărească relansarea economiei, nu interesele electorale ale partidelor.

„Un lucru e cert: jucăm all-in. Nu e loc de erori, nu e loc de strategii electorale. România trebuie întoarsă de pe buza prăpastiei”, afirmă Fifor.

Deputatul a criticat și politicienii care continuă „cu ifose și fițe politice și cu calcule electorale”, susținând că aceștia nu acționează în interesul țării.

„Noi avem un pariu de câștigat. Cel cu noi înșine. Și ceasul ticăie deja”, își încheie Mihai Fifor mesajul.