Update. După lungi dezbateri în ședința de sâmbătă, PNL a decis că va vota Guvernul Niculescu. „Orice prelungire a acestei situaţii de provizorat, care nu ne este imputabilă, riscă să ne aducă în punctul în care servicii de bază ale statului român, inclusiv cele care asigură intervenţiile în situaţii de urgenţă, să rămână fără finanţare. Încetarea acestei stări de provizorat nu mai este, aşadar, o problemă de calcul politic. Este, pur şi simplu, o problemă de responsabilitate.

Având în vedere ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, evoluţiile politice din ultimii trei ani şi lecţiile pe care le-am tras, dacă am face exclusiv un calcul strict politic, Partidul Naţional Liberal nu ar trebui să voteze învestirea acestui guvern. Ştim care sunt capacităţile unora dintre cei nominalizaţi pentru funcţiile de miniştri, pentru că am lucrat cu o parte dintre ei. Cunoaştem, de asemenea, abordările Partidului Social Democrat.

În aceste condiţii, având în vedere şi constrângerile economice şi bugetare cu care se va confrunta orice guvern în anul următor, nu avem aşteptări foarte mari. Există însă o responsabilitate pe care o am atât eu, personal, în calitate de prim-ministru interimar, cât şi Partidul Naţional Liberal. În actualul guvern interimar, partidul nostru are cea mai mare pondere dintre cele trei partide reprezentate şi, implicit, poartă principala responsabilitate pentru ceea ce se întâmplă în această perioadă”, a spus Bolojan în ședința PNL.

Știrea inițială

Biroul Politic Național al PNL se reunește sâmbătă, de la ora 13:00, în format online, pentru a decide cum vor vota liberalii la învestirea Guvernului propus de premierul desemnat Luca Niculescu. Deși grupurile parlamentare au susținut instalarea noului Cabinet, conducerea partidului trebuie să confirme această opțiune, în condițiile în care PNL a decis să treacă în Opoziție.

Președintele PNL și premierul interimar Ilie Bolojan a transmis joi că votul pentru învestirea Guvernului Niculescu, pe care l-a asociat cu revenirea PSD la guvernare, ar putea avea un cost politic atât pentru partid, cât și pentru el personal.

Liderul liberalilor a susținut că PNL se află în situația de a contribui la depășirea unei crize politice pe care, potrivit afirmațiilor sale, nu a provocat-o.

„Responsabilitatea reală nu este o formulă de discurs, ci măsura lucrurilor pe care le faci atunci când eşti pus în situaţia să plăteşti un preţ. Iar pentru Partidul Naţional Liberal, un vot pentru învestirea Guvernului Niculescu, adică pentru revenirea PSD la guvernare cu nume de la care nu ai aşteptări, ar putea să ne coste nu doar politic, ci şi personal. PNL este pus în situaţia de a deveni parte a soluţiei unei crize pe care nu numai că nu a provocat-o, dar în care a fost de la început o ţintă, inclusiv prin atacurile repetate la care a fost supus”, a scris Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook.

Acesta a afirmat că varianta cea mai comodă pentru liberali ar fi să refuze susținerea Guvernului și să adopte o poziție radicală. În opinia sa, însă, absența unui Guvern cu puteri depline menține ridicat riscul de țară, iar PNL nu poate lua o decizie doar pentru a evita un cost de imagine.

Ilie Bolojan a precizat că votul pentru învestirea Cabinetului Niculescu nu ar însemna refacerea coaliției și nici susținerea necondiționată a noului Executiv.

„Aşadar, nu refacem coaliţia şi nu vom acorda în niciun caz o susţinere necondiţionată pentru învestitură. Votul nu va fi unul de încredere. Votul va fi pentru ieşirea dintr-o criză lungă pe care România nu şi-o mai permite. Responsabilitatea pentru echipa cu care va guverna îi aparţine în exclusivitate premierului tehnocrat desemnat de către preşedintele României. Şi aşa este şi normal: domnia sa are datoria de a forma un Cabinet şi o majoritate de învestire. Noi vom fi în opoziţie şi ne vom manifesta ca atare după potenţiala învestitură”, a transmis liderul PNL.

Bolojan a mai susținut că votul ar pune capăt unei situații pe care a descris-o drept ipocrită, întrucât cei care au contribuit direct sau indirect la căderea Guvernului ar trebui să își asume acum responsabilitatea guvernării și a soluțiilor propuse.

Liderul liberalilor a recunoscut că partidul își asumă un risc politic prin această decizie. El a arătat că PNL ar putea fi criticat pentru eventualele greșeli ale viitorului Guvern, chiar dacă va rămâne în Opoziție.

„Ştim că, de fiecare dată când Guvernul va face ceva greşit, vom putea fi acuzaţi din cauza acestui vot, chiar dacă opoziţia noastră va fi completă. Nu ne putem pune însă mai presus de ceea ce cred că trebuie făcut. Primul criteriu al unei decizii nu poate fi ce ne convine. Când ai o mare răspundere, întâi faci ceea ce trebuie”, a mai scris Ilie Bolojan.

Posibilitatea ca PNL să voteze un Guvern cu numeroși miniștri de la PSD, fără să participe la guvernare, a provocat nemulțumiri în rândul unor liberali. O parte dintre aceștia ar fi preferat ca partidul să rămână la putere, în timp ce alții au criticat susținerea unui Cabinet în care PSD va avea 11 miniștri.

Deputatul PNL Alina Gorghiu a ridicat problema unei alternative la actuala formulă guvernamentală. Ea s-a întrebat dacă nu ar fi fost mai bine pentru liberali să voteze Guvernul Veștea, în loc să susțină un Cabinet cu miniștri PSD și un premier tehnocrat, după care să intre în Opoziție.

La rândul său, deputatul Lucian Bode a declarat că ar fi preferat ca PNL să rămână la guvernare. El a afirmat că nu își amintește ca, în perioada Guvernului Adrian Năstase, să fi existat un Executiv cu un număr atât de mare de miniștri proveniți din PSD, precum cel propus de Luca Niculescu.

Deputatul PNL Dragoș Ciobotaru a susținut că partidul trebuie să ia o decizie dificilă și a criticat formula guvernamentală propusă.

„Guvern mixt, cu 11 miniştri PSD, în care vicepremierul şi ministru al Internelor este o persoană condamnată penal”, a afirmat acesta, referindu-se la Cabinetul Niculescu.

Ciobotaru a mai susținut că PSD ar trebui să își asume responsabilitatea formării noului Guvern, întrucât social-democrații au contribuit la căderea Executivului anterior.

„Parcă toată lumea a uitat un lucru esenţial: PSD a dărâmat Guvernul, prin urmare, tot PSD ar trebui să îşi asume responsabilitatea pentru instalarea unui nou Guvern”, a transmis deputatul liberal.

Premierul desemnat Luca Niculescu a depus joi seara, la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor propuși pentru noul Cabinet. Guvernul ar urma să aibă 18 membri, dintre care doi miniștri delegați.

Audierile candidaților pentru funcțiile ministeriale în comisiile parlamentare sunt programate luni și marți dimineața.

Plenul reunit al Parlamentului, în care va fi supus votului de învestitură Guvernul Niculescu, este programat marți, de la ora 14:00.