Programul de guvernare propus de Luca Niculescu pentru perioada 2026–2028 prevede o reformă a administrației publice care ar putea duce la comasarea voluntară a peste 400 de localități mici din România.

Potrivit documentului, 429 de unități administrativ-teritoriale cu cel mult 1.500 de locuitori ar urma să aibă prioritate la finanțare pentru comasare.

Planul prevede posibilitatea ca două sau mai multe comune să formeze o singură unitate administrativ-teritorială, cu o primărie comună. Localitățile care decid să fuzioneze ar putea primi stimulente pentru investiții, însă procesul ar urma să fie voluntar.

Pentru ca locuitorii să păstreze accesul la servicii administrative, programul lui Niculescu propune menținerea unor puncte locale de lucru.

O altă soluție avută în vedere este asocierea comunelor pentru furnizarea în comun a unor servicii precum urbanismul, contabilitatea, achizițiile publice, resursele umane, serviciile juridice și atragerea fondurilor europene.

Reforma ar viza și organizarea personalului din administrație. Programul nu propune reduceri uniforme de posturi de bugetari în toate instituțiile, ci stabilirea numărului de angajați în funcție de criterii precum populația deservită, numărul contribuabililor și volumul autorizațiilor și dosarelor gestionate.

Angajații din instituțiile reorganizate ar putea fi transferați către alte structuri printr-un sistem național de mobilitate.

Documentul mai prevede introducerea unui nou statut al funcționarilor publici, bazat pe recrutare competitivă, evaluarea rezultatelor și salarizare în funcție de performanță. În paralel, ar urma să fie simplificate procedurile administrative, prin eliminarea avizelor și etapelor birocratice considerate redundante.

Printre măsuri se numără și adoptarea unui Cod de procedură administrativă, cu reguli și termene unitare pentru relația dintre cetățeni și instituții, precum și revizuirea Codului administrativ.

Programul include digitalizarea unor servicii și documente publice, inclusiv a permisului de conducere. De asemenea, finanțarea bugetelor locale ar urma să se bazeze pe o formulă stabilită prin lege, predictibilă pentru cel puțin trei ani.

Fiecare unitate administrativ-teritorială ar putea fi evaluată printr-un Indice de Sustenabilitate Administrativă, care să țină cont de populație, venituri, cheltuieli și capacitatea de furnizare a serviciilor. Documentul propune și investiții suplimentare în regiunile rămase în urmă.