Bursa de Valori București (BVB) a înregistrat o creștere a capitalizării de aproape 23 de miliarde de lei în săptămâna 12–16 octombrie 2026, în timp ce valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a scăzut cu 10,28% față de intervalul precedent, potrivit datelor publicate de BVB.

Capitalizarea bursieră a ajuns la 697,12 miliarde de lei, față de 674,17 miliarde de lei în perioada 5–9 octombrie, ceea ce reprezintă un avans de 3,4%.

Valoarea totală a tranzacțiilor cu acțiuni s-a ridicat la 390,27 milioane de lei în săptămâna analizată, cu aproximativ 45 de milioane de lei mai puțin decât în intervalul anterior, când rulajul a fost de 435 de milioane de lei.

Indicele principal BET a încheiat săptămâna la 34.707,72 puncte.

Cea mai activă zi de tranzacționare a fost joi, 15 octombrie, când schimburile au totalizat 120,51 milioane de lei. La polul opus s-a situat marți, 13 octombrie, cu tranzacții în valoare de 57,66 milioane de lei.

Acțiunile Băncii Transilvania au fost cele mai tranzacționate titluri de pe piața principală a BVB, cu un rulaj de 105,61 milioane de lei. Cotația acestora a crescut cu 1,58%.

Pe următoarele poziții s-au situat acțiunile OMV Petrom, cu tranzacții de 40,62 milioane de lei și o apreciere de 6,24%, respectiv cele ale Romgaz, cu un rulaj de 38,85 milioane de lei și o creștere a cotației de 6,58%.

Cele mai importante aprecieri ale cotațiilor din săptămâna 12–16 octombrie au fost înregistrate de Rompetrol Rafinare, cu 62,86%, COMCM Constanța, cu 16,33%, și Compania Energopetrol, cu 14,37%.

Cele mai mari scăderi au fost consemnate de acțiunile Societății de Construcții Napoca, care au pierdut 13,94%, SIF Hoteluri, cu un declin de 13,04%, și UAMT, cu o scădere de 12,79%.