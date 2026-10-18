Economie

Bursa de la București. Tranzacțiile cu acțiuni au scăzut cu peste 10%. Romgaz și OMV Petrom, creșteri de peste 6%

Bursa de la București. Tranzacțiile cu acțiuni au scăzut cu peste 10%. Romgaz și OMV Petrom, creșteri de peste 6% Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Bursa de Valori București (BVB) a înregistrat o creștere a capitalizării de aproape 23 de miliarde de lei în săptămâna 12–16 octombrie 2026, în timp ce valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a scăzut cu 10,28% față de intervalul precedent, potrivit datelor publicate de BVB.

Capitalizarea bursieră a ajuns la 697,12 miliarde de lei, față de 674,17 miliarde de lei în perioada 5–9 octombrie, ceea ce reprezintă un avans de 3,4%.

Tranzacțiile cu acțiuni au scăzut la 390 de milioane de lei

Valoarea totală a tranzacțiilor cu acțiuni s-a ridicat la 390,27 milioane de lei în săptămâna analizată, cu aproximativ 45 de milioane de lei mai puțin decât în intervalul anterior, când rulajul a fost de 435 de milioane de lei.

Indicele principal BET a încheiat săptămâna la 34.707,72 puncte.

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Cea mai activă zi de tranzacționare a fost joi, 15 octombrie, când schimburile au totalizat 120,51 milioane de lei. La polul opus s-a situat marți, 13 octombrie, cu tranzacții în valoare de 57,66 milioane de lei.

Banca Transilvania, cele mai mari tranzacții pe piața principală

Acțiunile Băncii Transilvania au fost cele mai tranzacționate titluri de pe piața principală a BVB, cu un rulaj de 105,61 milioane de lei. Cotația acestora a crescut cu 1,58%.

Pe următoarele poziții s-au situat acțiunile OMV Petrom, cu tranzacții de 40,62 milioane de lei și o apreciere de 6,24%, respectiv cele ale Romgaz, cu un rulaj de 38,85 milioane de lei și o creștere a cotației de 6,58%.

Rompetrol Rafinare, cea mai mare creștere a cotației

Cele mai importante aprecieri ale cotațiilor din săptămâna 12–16 octombrie au fost înregistrate de Rompetrol Rafinare, cu 62,86%, COMCM Constanța, cu 16,33%, și Compania Energopetrol, cu 14,37%.

Cele mai mari scăderi au fost consemnate de acțiunile Societății de Construcții Napoca, care au pierdut 13,94%, SIF Hoteluri, cu un declin de 13,04%, și UAMT, cu o scădere de 12,79%.

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