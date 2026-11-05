Piețele financiare din Statele Unite au înregistrat joi o zi extrem de volatilă, caracterizată prin scăderi accentuate care au anulat câștigurile obținute imediat după anunțarea rezultatelor alegerilor pentru Congresul SUA. Investitorii au început să vândă masiv acțiuni din sectorul tehnologic, pe fondul temerilor că noile majorități politice ar putea introduce reglementări stricte pentru dezvoltarea centrelor de date dedicate inteligenței artificiale, notează CNBC.

Scăderile au fost resimțite puternic pe toate marile burse americane. Indicele Dow Jones Industrial Average a înregistrat o coborâre de aproximativ 1.700 de puncte, adică 3,1%, pierzând aproape integral avansul consemnat în ziua precedentă. De asemenea, S&P 500 a înregistrat un declin de 4%, îndreptându-se spre cea mai slabă evoluție zilnică din aprilie 2025. În același timp, Nasdaq Composite s-a depreciat cu 5,3%, intrând oficial în zona de corecție, la peste 10% distanță față de maximul istoric atins luna trecută.

Producătorii de cipuri și companiile implicate direct în infrastructura de inteligență artificială au suportat cele mai mari pierderi. Titlurile Nvidia și Broadcom au scos la iveală scăderi de circa 9%, în timp ce Oracle s-a depreciat cu 8%. Qualcomm a pierdut 11% din valoare, în ciuda faptului că rapoartele sale financiare recente au depășit prognozele pieței. În plus, fondul iShares Semiconductor ETF s-a prăbușit cu aproape 11%, bifând cel mai sever declin dintr-o singură zi din martie 2020 până în prezent, în condițiile menținerii acestui ritm până la închiderea ședinței.

Efectele negative s-au extins rapid și asupra companiilor care oferă infrastructură și capacitate de calcul pentru tehnologia AI. Acțiunile CoreWeave au coborât cu 13%, cele ale companiei Nebius au scăzut cu 16%, iar Iren a înregistrat o pierdere de 17%. De asemenea, AMD și Micron s-au depreciat cu aproximativ 15% fiecare, iar titlurile Arm au înregistrat un regres de 12%.

Sursa principală de îngrijorare pentru piețe o reprezintă posibilitatea ca noile majorități democrate din Congres și din mai multe state americane să frâneze extinderea centrelor de date. Aceste infrastructuri au reprezentat principalul motor de dezvoltare economică și bursieră din ultimele perioade. Tensiunea a fost accentuată de senatorul Bernie Sanders, care a solicitat public aplicarea unui moratoriu național asupra construirii acestor centre, aducând ca argumente impactul asupra mediului, efectele asupra pieței muncii și consecințele sociale.

”Investitorii se retrag până când vor înțelege mai bine implicațiile alegerilor asupra ciclului investițiilor în AI, care a reprezentat principalul motor al economiei în ultimii aproximativ trei ani”, a declarat Tim Holland, director de investiții la Orion.

Efectul de domino nu s-a oprit doar la acțiunile tehnologice, ci a început să afecteze și alte sectoare economice importante. Producătorul de utilaje Caterpillar a înregistrat o scădere de 5%, banca JPMorgan și compania aviatica Boeing au pierdut în jur de 4%, iar producătorul de articole sportive Nike s-a depreciat cu 3%.

”Spre deosebire de ieri, amploarea vânzărilor din sectorul tehnologic începe acum să afecteze întreaga piață”, a explicat Keith Lerner, director de investiții la Truist Wealth.

Această întorsătură pe burse vine după ce miercuri indicele Dow Jones crescuse spectaculos cu peste 1.500 de puncte, marcând cea mai bună zi din aprilie 2025 pe valul de optimism inițial generat de rezultatele electorale. Datele prezentate joi reflectă dinamica din timpul sesiunii de tranzacționare, înainte de stabilirea prețurilor definitive la închiderea pieței americane.