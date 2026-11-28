Formațiunea germană de stânga, BSW, a dat undă verde, sâmbătă, în cadrul congresului său, unei cooperări punctuale cu partidul de dreapta Alternativa pentru Germania (AfD). Prin această decizie, partidul își validează oficial strategia politică din landul Saxonia-Anhalt, o regiune în care formațiunea extremistă mizează pe sprijinul BSW pentru a prelua frâiele puterii, transmite agenția AFP.

Hotărârea, propusă de conducerea formațiunii și adoptată cu o majoritate covârșitoare în timpul congresului organizat la Dresda, în estul țării, trasează totuși anumite limite. Documentul interzice explicit formarea unor alianțe de guvernare cu AfD, precum și "toleranţa unui guvern (minoritar) al AfD".

Adoptarea acestei linii politice nu a fost lipsită de tensiuni, fiind precedată de discuții aprinse în plen. Nemulțumiți de apropierea de extrema dreaptă, mai mulți delegați au anunțat că își vor da demisia din acest partid relativ nou pe scena politică germană, înființat la începutul anului 2024.

La scrutinul regional desfășurat la începutul lunii septembrie în Saxonia-Anhalt, AfD a obținut o victorie categorică, însă cele 39 de mandate câștigate dintr-un total de 83 nu i-au asigurat majoritatea absolută, lipsindu-i doar trei voturi. În acest context, cei cinci parlamentari regionali ai BSW au devenit decisivi.

În timp ce restul formațiunilor politice au refuzat categoric orice dialog cu AfD, menținând așa-numita politică a "cordonului sanitar" pentru a bloca accesul extremei drepte la conducere, BSW a ales o altă abordare. Deși a respins varianta unei coaliții formale, partidul de stânga a votat cot la cot cu AfD în mai multe situații cheie. Astfel, cele două partide au asigurat alegerea reprezentantului AfD, Tobias Rausch, la șefia parlamentului regional, marcând o premieră absolută în istoria Germaniei de după 1945.

Colaborarea dintre cele două partide radicale a produs deja efecte concrete asupra politicii externe promovate la nivel regional. Prin voturile lor cumulate, BSW și AfD au reușit să treacă prin adunarea legislativă a landului o rezoluție prin care se solicită stoparea asistenței militare acordate Ucrainei și reluarea relațiilor normale cu Rusia.

Formula de compromis votată sâmbătă la Dresda, la propunerea biroului executiv al partidului, stipulează că organizațiile teritoriale ale BSW au libertatea de a valorifica "relaţiile de putere ale majorităţii pe fond", colaborând "cu toate forţele parlamentare dispuse să facă acest lucru", cu condiția ca aceste demersuri să conducă la o "implementare" a propriului program politic.

Deși rezoluția de sâmbătă nu face altceva decât să oficializeze o practică politică aplicată deja din luna septembrie, implicațiile sale sunt majore. Decizia lasă deschisă posibilitatea ca reprezentantul AfD, Ulrich Siegmund, să fie ales în funcția de șef al executivului regional, un scenariu fără precedent în Germania postnazistă.

Votul decisiv pentru desemnarea conducerii landului ar putea avea loc chiar începând cu data de 8 decembrie.