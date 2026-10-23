Piețele financiare internaționale au înregistrat noi scăderi joi, 22 octombrie, după ce investitorii au început să vândă masiv acțiuni ale companiilor din sectorul inteligenței artificiale, potrivit EuroNews.

În paralel, escaladarea conflictului cu Iranul și creșterea costurilor transportului maritim au împins petrolul Brent peste pragul de 113 dolari pe baril, amplificând îngrijorările privind inflația și perspectivele economice.

Pe Wall Street, indicele Nasdaq Composite a pierdut 2,6%, iar S&P 500 a scăzut cu 1,2%, în cea mai slabă ședință a acestuia din iulie.

Acțiunile Meta Platforms au coborât cu 7%, Nvidia a pierdut 4,4%, iar CoreWeave a înregistrat un declin de 10,1%. Vineri, 23 octombrie, presiunea s-a extins și asupra burselor asiatice, potrivit informațiilor publicate de Euronews și Reuters.

Scăderile au vizat în special companiile care investesc masiv în dezvoltarea inteligenței artificiale sau furnizează infrastructura necesară acesteia.

Acțiunile Meta Platforms, compania care deține Facebook și Instagram, au pierdut 7%, deși veniturile trimestriale au depășit estimările analiștilor. Profitul sub așteptări și planurile privind noi investiții în inteligență artificială au alimentat preocupările investitorilor cu privire la costurile viitoare și la rentabilitatea cheltuielilor.

Compania a anunțat și intenția de a introduce o nouă categorie de acțiuni fără drept de vot, o măsură care ar putea facilita atragerea de capital.

Nvidia, unul dintre principalii furnizori de procesoare utilizate pentru dezvoltarea și funcționarea sistemelor AI, a înregistrat o scădere de 4,4%. Din cauza capitalizării sale bursiere ridicate, evoluția acțiunilor companiei a avut o contribuție importantă la declinul indicelui S&P 500.

CoreWeave, furnizor de infrastructură cloud pentru inteligență artificială, a pierdut 10,1%. Investitorii urmăresc îndeaproape nivelul împrumuturilor companiei, utilizate inclusiv pentru achiziționarea de cipuri Nvidia și extinderea capacității centrelor de date.

După mai mulți ani de creșteri puternice ale acțiunilor din sectorul AI, piețele analizează tot mai atent raportul dintre investițiile necesare și profiturile pe care companiile le pot obține.

Construirea centrelor de date, achiziționarea procesoarelor avansate și asigurarea energiei electrice presupun cheltuieli de ordinul miliardelor de dolari. În același timp, finanțarea prin împrumuturi poate deveni mai dificilă atunci când costurile de creditare sunt ridicate.

Scăderile bursiere nu indică dispariția cererii pentru inteligență artificială. Întrebarea centrală pentru investitori este dacă veniturile și profiturile viitoare vor justifica evaluările companiilor și amploarea cheltuielilor actuale.

Rezultatele financiare ale Microsoft, Amazon și Alphabet, așteptate în perioada următoare, vor oferi noi indicii despre investițiile în infrastructura AI și capacitatea marilor companii tehnologice de a transforma aceste cheltuieli în venituri sustenabile.

În paralel cu scăderile de pe burse, piața petrolului a fost afectată de escaladarea conflictului cu Iranul și de atacurile mortale din Arabia Saudită.

Vineri dimineață, petrolul Brent, referința internațională pentru această materie primă, era cotat la 113,73 dolari pe baril, după o creștere de aproximativ 4% în ședința precedentă. Petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a depășit, la rândul său, pragul de 100 de dolari pe baril.

Costurile transportului maritim contribuie la presiunea asupra prețurilor. Potrivit datelor citate de MarketWatch, transportul unui baril de petrol din Golful Persic către Asia, cu un petrolier de mare capacitate, ajunsese la peste 37 de dolari la mijlocul lunii octombrie. Nivelul este de peste cinci ori mai mare decât cel înregistrat înaintea izbucnirii războiului, conform informațiilor prezentate în relatarea inițială.

Scumpirea petrolului poate avea efecte în lanț asupra economiei, prin majorarea costurilor combustibililor, transportului și producției. Dacă presiunile se mențin, companiile și consumatorii se pot confrunta cu noi creșteri de prețuri.

Și gazele naturale europene s-au scumpit. Contractele futures pentru luna noiembrie, tranzacționate la hubul olandez TTF, au depășit joi nivelul de 90 de euro/MWh.

În timpul ședinței de joi, investitorii au cumpărat titluri de stat americane, considerate active de refugiu în perioade de incertitudine. Randamentul obligațiunilor SUA pe zece ani a coborât la aproximativ 4,97%, de la 5,13% cu o zi înainte.

Randamentul și prețul unei obligațiuni evoluează, în general, în sensuri opuse. Astfel, creșterea cererii pentru titlurile de stat poate determina scăderea randamentelor acestora.

În Europa, costurile de finanțare ale Franței au rămas ridicate. Randamentul obligațiunilor franceze pe zece ani se situa la aproximativ 5,07%, comparativ cu 3,34% pentru Germania și 4,61% pentru Italia. Diferențele reflectă, între alți factori, preocupările investitorilor privind datoria publică și perspectivele bugetare ale statelor.

Investitorii urmăresc publicarea indicatorilor preliminari PMI pentru zona euro, Marea Britanie și Statele Unite. Aceste date pot oferi indicii despre evoluția activității economice și despre efectele scumpirii energiei asupra companiilor.

În Statele Unite, cererile inițiale de ajutor de șomaj au scăzut în săptămâna precedentă cu 6.000, până la 194.000, potrivit cifrelor citate în relatarea economică.

Un alt reper important este decizia Rezervei Federale americane privind dobânzile, programată, potrivit calendarului menționat în materialul-sursă, pentru 28 octombrie. În aceeași perioadă, rezultatele Microsoft, Amazon și Alphabet vor fi urmărite pentru informații despre nivelul investițiilor în inteligență artificială și perspectivele de profitabilitate.

În concluzie, piețele se confruntă cu două surse majore de incertitudine: reevaluarea costurilor și perspectivelor de profit ale companiilor din sectorul AI și scumpirea energiei pe fondul tensiunilor geopolitice. Evoluția petrolului, a dobânzilor și rezultatele marilor companii tehnologice vor conta pentru direcția burselor în perioada următoare.