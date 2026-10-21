Primul petrolier rusesc încărcat cu motorină și destinat pieței din Statele Unite va pleca joi, conform unui anunț făcut de viceprim-ministrul Aleksandr Novak. Această mișcare vine ca urmare a unei înțelegeri convenite între Donald Trump și Vladimir Putin, chiar în ziua în care emisaru-șef al președintelui american, Steve Witkoff, a avut o întrevedere la Sankt Petersburg cu liderul rusesc, apreciindu-i conduita, conform AFP.

Moscova a anulat pe 9 octombrie restricțiile privind exportul de motorină, decizie pe care o luase anterior pentru a acoperi deficitul intern generat de loviturile ucrainene cu drone asupra rafinăriilor. Ridicarea interdicției a fost posibilă după stabilirea unui consens cu Donald Trump privind aprovizionarea piețelor internaționale.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Moscova, Aleksandr Novak, a precizat că nava pregătită pentru plecare va transporta o cantitate de 40.000 de tone de combustibil. În plus, procedurile administrative legate de livrare sunt aproape finalizate, fără să fie menționat portul exact de îmbarcare.

„Vor urma, desigur, şi alte transporturi. S-au încheiat acorduri între cei doi lideri. Vom satisface nevoile Statelor Unite, în măsura capacităţilor noastre”, a declarat Novak, citat de agenţia de ştiri RIA.

La rândul său, Donald Trump a menționat că Rusia va livra într-o primă fază 300.000 de tone, reprezentând echivalentul a 2,25 milioane de barili, urmând ca în luna noiembrie să fie trimise alte 500.000 de tone, iar ulterior încă un milion de tone. Spre comparație, volumul zilnic al exporturilor americane de motorină se ridică la aproximativ 1,5 milioane de barili.

Informația privind primul transport a fost confirmată în timp ce Vladimir Putin purta discuții la Sankt Petersburg cu trimisul special american Steve Witkoff. Înțelegerea bilaterală dintre Washington și Moscova pe tema produselor petroliere a cauzat însă o tensionare bruscă a relațiilor diplomatice dintre Statele Unite și Ucraina.

Pe parcursul întâlnirii, reprezentantul american i-a adresat mulțumiri liderului de la Kremlin pentru anularea restricțiilor de export. La rândul său, președintele rus a evidențiat faptul că prețurile de pe piața globală a motorinei au înregistrat o scădere de 5–6% imediat după perfectarea înțelegerii.

„Acesta este un exemplu al colaborării noastre; vreau să vă mulţumesc pentru asta”, a declarat Witkoff într-o intervenţie televizată.

Conform canalelor media, trimisul american a folosit cuvinte de laudă la adresa liderului rus în cadrul discuțiilor bilaterale desfășurate în orașul de pe Neva.

„Vorbiţi atât de mult despre preşedintele meu, preşedintele Trump, spunând că este un spirit umanitar. Şi dumneavoastră sunteţi un spirit umanitar, domnule, şi salut acest lucru, vă felicit şi vă mulţumesc încă o dată”, a spus Witkoff miercuri, potrivit unui clip video al presei de stat ruse postat pe reţelele sociale.

Liderul rus i-a transmis oficialului american că navele rusești încărcate cu combustibil vor ridica ancora în termen de două sau trei zile.

„Pregătim chiar acum livrările mai multor nave, adică petroliere. Acestea vor pleca una după alta. Componenta financiară ar trebui asigurată”, a punctat el, adăugând că Rusia ar putea, de asemenea, să furnizeze îngrăşăminte în „cantităţi mari” pe piaţa americană.

Prezența lui Steve Witkoff în Rusia înscrie o nouă etapă în demersurile diplomatice ale Washingtonului de a aduce ambele părți la masa tratativelor, la mai bine de patru ani și jumătate de la declanșarea invaziei ruse asupra Ucrainei.

Înainte de sosirea în Rusia, emisarul american s-a aflat la Oslo unde s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, având ca scop propunerea unor discuții în format trilateral alături de Donald Trump.

În tot acest timp, operațiunile militare ruse asupra orașelor Kiev și Harkov au continuat neîntrerupt în timpul nopții, provocând decesul a trei persoane, potrivit autorităților locale.

Raportările Organizației Națiunilor Unite arată că atacurile rusești au provocat moartea a 328 de civili numai în cursul lunii septembrie, în timp ce bombardamentele vizează rețeaua energetică ucraineană înainte de venirea sezonului rece.

În paralel, Curtea Penală Internațională, instituție pe care Donald Trump intenționează să o desființeze, a emis încă din anul 2023 un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin sub acuzația de strămutare ilegală a copiilor ucraineni.