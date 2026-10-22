Parlamentul European a aprobat o măsură importantă pentru domeniul energetic, votând amânarea cu trei ani a unor obligații legate de monitorizarea și raportarea emisiilor de metan. Decizia a fost luată în urma adoptării unui amendament promovat de europarlamentarul PNL Virgil Popescu, fost ministru al Energiei. Potrivit acestuia, hotărârea are rolul de a proteja producătorii de petrol și gaze din România și din întreaga Uniune Europeană.

Propunerea a fost votată de 341 de eurodeputați și stabilește o perioadă de amânare cu doi ani mai lungă față de varianta inițială înaintată de Comisia Europeană. Pe lângă acest termen extins, grupul Partidului Popular European a obținut introducerea unei clauze speciale de revizuire. Aceasta obligă Executivul european să prezinte, până la data de 1 iulie 2029, o evaluare detaliată privind gradul de pregătire a pieței și efectele normelor asupra securității aprovizionării cu energie.

„Amânare cu trei ani a obligațiilor privind emisiile de metan: protejăm producția de petrol și gaze din România și din UE! Amendamentul meu și al colegilor a fost adoptat! Și mai mult chiar, împreună cu PPE am obținut introducerea unei clauze de revizuire, care prevede prezentarea de către Comisia Europeană, până la 1 iulie 2029, a unui raport privind gradul de pregătire pentru implementare și securitatea aprovizionării, în completarea evaluării prevăzute la articolul 36”, a transmis europarlamentarul pe Facebook.

Noile prevederi aduc schimbări semnificative pentru companiile care importă ţiței, gaze naturale și cărbune pe piața comunitară. Acestea vor avea termen până la 31 mai 2031 pentru a demonstra că toate contractele de furnizare semnate sau reînnoite după data de 4 august 2024 respectă standarde de monitorizare, raportare și verificare a emisiilor de metan echivalente cu cele aplicate în Uniunea Europeană. Același termen este valabil și în cazul raportării măsurilor de adaptare destinate contractelor mai vechi.

În ceea ce privește prima raportare referitoare la intensitatea emisiilor de metan, data-limită propusă a fost mutată de la 5 august 2029 la 5 august 2031, măsură aplicabilă atât producătorilor, cât și importatorilor din spațiul comunitar. De asemenea, operatorii europeni din sectorul de petrol și gaze vor beneficia de un răgaz suplimentar de trei ani pentru transmiterea rapoartelor verificate. Astfel, noul termen va fi februarie 2030 pentru activele gestionate direct și august 2031 pentru cele care nu sunt operate în mod direct.

„De ce este important acest amendament pentru România? Și nu doar pentru România, ci și pentru toate statele din UE. Pentru că aplicarea acestor cerințe trebuie să țină cont și de realitățile din teren, de costurile pe care le presupun și de capacitatea producătorilor de a face investițiile necesare fără a-și pierde competitivitatea”, a explicat europarlamentarul.

Situația din România este una particulară din cauza numărului mare de infrastructuri vechi din sectorul extractiv. În țară există zeci de mii de sonde care nu mai sunt în exploatare activă, iar procesul de evaluare și monitorizare a emisiilor pentru acestea ar fi generat cheltuieli uriașe pentru companii intr-un interval scurt de timp.

„Pentru România, miza este una concretă. Avem peste 50.000 de sonde de petrol și gaze, dintre care aproximativ 43.000 nu mai sunt utilizate. Evaluarea și monitorizarea acestor active pot genera costuri semnificative. Fără un calendar realist de aplicare, aceste cheltuieli riscă să afecteze competitivitatea producătorilor români și capacitatea lor de a susține investițiile majore pe care le au deja în derulare”, a precizat Virgil Popescu.

Fostul ministru a subliniat că măsura aprobată de Parlamentul European nu înseamnă renunțarea la obiectivele ecologice de reducere a emisiilor, ci stabilirea unui ritm sustenabil de adaptare a industriei.

„Avem nevoie de obiective de mediu clare, dar și de termene care să permită industriei să se adapteze, să investească și să rămână competitivă. Prin susținerea acestei amânări, am pledat pentru un echilibru între responsabilitatea față de mediu, securitatea energetică și protejarea capacității de producție din România și din Uniunea Europeană”.