O analiză evaluează influența exercitată de deputații în Parlamentul European asupra politicilor UE de la începutul actualului mandat parlamentar (2024–prezent). „Ea se bazează pe zeci de mii de date și cifre colectate de echipa noastră, care dispune de o experiență de 18 ani în măsurarea dimensiunii politice a procesului de elaborare a politicilor UE.

Analiza își propune să ajute atât profesioniștii, cât și cetățenii să înțeleagă mecanismele complexe ale politicii din spatele procesului decizional al UE și să identifice figurile-cheie care modelează legislația pentru peste 450 de milioane de cetățeni”, spun cei de la eumatrix.eu.

Influența este măsurată printr-o combinație de criterii grupate în: funcții de conducere formale și informale, activitate legislativă propriu-zisă, apartenența la comisii, rețeaua politică și comportamentul la vot. Scorul general al fiecărui deputat în Parlamentul European (0–100) îmbină trei categorii de indicatori:

70% Instituțional Roluri de conducere, coordonarea comisiilor, funcții de raportor, vechime și rețea de contacte.

15% Consultarea părților interesate Interacțiunea cu părțile interesate din mediul socio-economic afectate de politicile pe care le elaborează deputații europeni.

15% Vot Participarea la voturile decisive de partea câștigătoare și ocuparea unei poziții centrale în cadrul grupului politic.

În fruntea clasamentului pentru actualul mandat al Parlamentului European se află Manfred Weber (PPE), care și-a consolidat influența de-a lungul anilor conducând grupul și partidul PPE – forțe politice dominante – într-un context electoral și parlamentar delicat.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola (PPE), își valorifică rolul instituțional pentru a-și menține influența, vizând chiar un al treilea mandat consecutiv, o situație mai puțin obișnuită (decizia urmând să fie luată în ianuarie anul viitor).

Lidera grupului S&D, Iratxe García Pérez (S&D), ocupă locul al treilea, beneficiind de activitatea intensă a delegației spaniole din cadrul S&D și de reziliența remarcabilă a guvernului condus de Sánchez la Madrid.

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu (S&D), și-a sporit influența printr-o combinație de leadership instituțional și coordonare directă a unora dintre cele mai importante dosare ale mandatului, precum bugetul UE. Al șaselea vicepreședinte al PE; șef al delegației naționale; vicepreședinte al Partidului Socialiștilor Europeni; raportor: Bugetul general pentru 2025 – toate secțiunile; aviz: Fondul european pentru coeziune economică, socială și teritorială, agricultură și dezvoltare rurală, pescuit și afaceri maritime, prosperitate și securitate (2028–2034); aviz: Raport intermediar privind propunerea de cadru financiar multianual pentru perioada 2028-2034.

Imediat după el, René Repasi (S&D) completează primele cinci poziții; fiind unul dintre cei mai activi legiuitori din Parlament în acest mandat, el îmbină o activitate intensă în calitate de raportor și raportor alternativ pentru dosare majore cu o poziție solidă în cadrul delegației germane a S&D.

Lidera grupului Renew, Valérie Hayer (Renew), exercită o influență semnificativă, fiind șefa grupului centrist – esențial pentru formarea coalițiilor – și beneficiind de legăturile sale politice cu guvernul de la Paris. Totuși, acest nivel de influență pare greu de menținut, având în vedere presiunile tot mai mari asupra moștenirii politice a lui Macron spre finalul mandatului său, precum și scăderea continuă a grupului Renew în preferințele electoratului.

Christian Ehler (PPE) se remarcă în special prin interacțiunea cu părțile interesate; este, detașat, eurodeputatul cel mai solicitat de actorii din mediul socio-economic și cel care a desfășurat cea mai amplă campanie de implicare, gestionând totodată direct unele dintre cele mai importante dosare industriale ale mandatului. Imediat după el se află o altă figură marcantă a PPE, Markus Ferber (PPE), a cărui influență derivă în principal din activitatea legislativă directă pe dosare economice și financiare.

Siegfried Mureșan (PNL) este pe locul al 13-lea. Vicepreședinte al grupului politic, Propus pentru funcția de prim-ministru Vicepreședinte al Partidului Popular European Președinte al delegației D-MD Raportor: Raport intermediar privind propunerea privind cadrul financiar multianual pentru perioada 2028-2034 Raportor: Cadrul financiar multianual pentru anii 2028-2034 Raportor: Sistemul european de asigurare a depozitelor (EDIS).

Pe 60 e Nicolae Ștefănuță (USR) - Raportor: Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2025/006 BE/Audi – Belgia Raportor alternativ: Cadru de monitorizare pentru păduri europene reziliente Aviz: Mecanismul de protecție civilă al Uniunii și sprijinul Uniunii pentru pregătirea și răspunsul în caz de urgență sanitară

Vicepreședinții Parlamentului European Ewa Kopacz (PPE) – fostă prim-ministră a Poloniei –, Martin Hojsík (Renew) și Roberts Zīle (ECR) completează grupul liderilor din acest clasament.