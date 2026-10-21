Economie

România, printre statele europene cu cele mai reduse scumpiri la benzină și motorină. Datele oficiale ale lunii septembrie

România, printre statele europene cu cele mai reduse scumpiri la benzină și motorină. Datele oficiale ale lunii septembrieBenzinărie. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Prețurile la carburanți continuă să fluctueze în întreaga Europă, însă datele statistice arată că piața din România a amortizat mai bine presiunile din ultimul interval. Potrivit celor mai recente cifre publicate de Eurostat, țara noastră se plasează în eșalonul statelor membre cu cele mai moderate creșteri lunare la benzină și motorină.

România, printre statele europene cu cele mai reduse scumpiri la benzină și motorină. Datele oficiale ale lunii septembrie

În intervalul analizat, piața autohtonă a înregistrat o evoluție mai stabilă în comparație cu media de la nivelul Uniunii Europene. În timp ce la nivel comunitar s-a înregistrat o scumpire medie de 6,7% la benzină și de 5,9% la motorină, în România cel mai ridicat avans a fost de 4,2%, identificat în cazul benzinei.

Raportat la aceeași perioadă a anului trecut, respectiv septembrie 2025, tarifele pentru combustibilii destinați transportului personal au crescut în România cu 29,4%, marcând un avans față de nivelul de 26,7% înregistrat în luna august.

Tabloul european al scumpirilor la motorină și benzină

Creșterea prețurilor la pompă a fost un fenomen generalizat pe continent, însă intensitatea a diferit considerabil de la o regiune la alta.

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„În perioada august – septembrie 2026, preţurile la motorină s-au majorat în 26 de ţări din UE. Cele mai mari creşteri au fost înregistrate în Suedia (12,8%), Letonia (10,3%) şi Polonia (+9,7%). Cele mai mici creşteri au avut loc în Spania (2,4%), Croaţia (2,5%) şi România (3,0%)”, arată, miercuri, Eurostat.

Situația a fost similară și pe segmentul benzinei. Cele mai accentuate majorări de la o lună la alta au fost raportate în Suedia, unde s-a înregistrat o creștere de 13,8%, urmată de Polonia cu 9,7% și Estonia cu 9,5%. La polul opus, cele mai mici scumpiri au fost identificate în Cipru, cu un plus de 3,8%, România, cu 4,2%, și Slovenia, unde avansul a fost de 4,6%.

Spre deosebire de luna septembrie 2026, când motorina s-a scumpit la nivel european cu 5,9% iar benzina cu 6,7%, în luna august 2026 ritmul fusese diferit: motorina crescuse cu 8,3%, iar benzina înregistrase un avans de 3,3% comparativ cu iulie.

Motorină

Sursa foto: bankspower.com

Evoluția anuală și diferențele majore dintre state

La nivelul întregului bloc comunitar, septembrie 2026 a adus o majorare anuală de 31,4% a costurilor cu combustibilii și lubrifianții pentru transportul personal față de septembrie 2025. Tendința este uneia de accelerare, având în vedere că în iulie creșterea anuală era de 16,9%, iar în august se situase la 23,8%.

Harta europeană arată că trei state membre au depășit pragul de 40% în ceea ce privește scumpirile anuale: Bulgaria cu 42,2%, Estonia cu 40,6% și Lituania cu 40,2%.

De asemenea, un număr de 12 țări au raportat avansuri anuale de peste 30%, plaja de variație fiind cuprinsă între 37,5% în Republica Cehă și 30,3% în Portugalia. În acest context, România s-a poziționat sub pragul de 30%, cu un avans de 29,4%.

La capătul opus al clasamentului, cele mai reduse creșteri anuale de preț au fost înregistrate în Ungaria, cu doar 6,9%, Irlanda, cu 17,7%, și Suedia, cu o majorare de 19,9%.

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