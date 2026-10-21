Parlamentul European (PE) susține extinderea transportului feroviar de mare viteză, printr-o rețea care să conecteze marile orașe și regiunile Uniunii Europene. Eurodeputații solicită investiții consistente în infrastructură, tarife mai accesibile și sisteme de rezervare mai transparente, astfel încât trenul să devină o alternativă mai atractivă la avion. Obiectivul pe termen lung vizează dezvoltarea unei rețele europene moderne, cu legături mai rapide între statele membre.

Parlamentul European a adoptat marți recomandări pentru dezvoltarea transportului feroviar de mare viteză în Uniunea Europeană. Propunerile urmăresc îmbunătățirea conexiunilor dintre statele membre și reducerea timpului necesar pentru deplasările între principalele centre urbane.

Eurodeputații consideră că viitoarea rețea trebuie să deservească nu doar capitalele europene, ci și orașele importante din diferite regiuni ale Uniunii, precum și „țările vecine de importanță strategică”.

Conexiunile ar putea fi realizate prin trenuri directe de mare viteză sau prin legături eficiente cu infrastructura feroviară existentă. O astfel de abordare ar putea îmbunătăți accesul la transport în regiunile periferice și în zonele mai puțin dezvoltate.

Parlamentul European solicită și finalizarea rețelei transeuropene de transport (TEN-T), identificarea rutelor feroviare care lipsesc și modernizarea liniilor insuficient deservite. O atenție deosebită este acordată legăturilor transfrontaliere, care permit călătoriile între țări fără întreruperi majore.

TEN-T reprezintă rețeaua europeană care conectează infrastructura de transport a statelor membre, de la căi ferate și drumuri până la porturi și aeroporturi.

Pe lângă dezvoltarea infrastructurii, eurodeputații urmăresc să facă transportul feroviar mai accesibil pentru pasageri. Recomandările vizează introducerea unor tarife mai mici, a reducerilor și a abonamentelor care să încurajeze utilizarea trenurilor de mare viteză.

Parlamentul European solicită și o mai mare transparență în stabilirea prețurilor. Călătorii ar trebui să poată compara mai ușor ofertele operatorilor feroviari și să identifice variantele avantajoase pentru deplasările internaționale.

În prezent, găsirea celui mai bun preț poate fi dificilă, deoarece companiile feroviare folosesc sisteme diferite de rezervare și vânzare a biletelor.

Comisia Europeană a propus recent măsuri pentru simplificarea accesului la oferte și pentru compararea mai ușoară a biletelor. Noile reguli se află în curs de examinare la nivel european.

Extinderea rețelei de mare viteză presupune investiții importante în construcția liniilor, modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea conexiunilor dintre state. Din acest motiv, Parlamentul European cere includerea unor fonduri dedicate transportului feroviar în viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.

Eurodeputații susțin menținerea și consolidarea Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF), unul dintre principalele instrumente prin care UE finanțează proiectele de infrastructură și conectivitate. Totodată, aceștia solicită implicarea guvernelor naționale în susținerea investițiilor.

Potrivit datelor prezentate în documentul referitor la recomandări, peste 100 de miliarde de euro din programele Uniunii Europene au fost alocate proiectelor de infrastructură feroviară din 2014.

Dezvoltarea legăturilor feroviare rapide între marile orașe europene ar putea schimba preferințele de călătorie ale pasagerilor. Parlamentul European urmărește ca trenurile să preia o parte mai mare din traficul pe distanțe unde transportul feroviar poate reprezenta o alternativă competitivă la zborurile cu avionul.

Schimbarea ar contribui la reducerea dependenței de combustibilii fosili și ar putea susține dezvoltarea economică a sectorului feroviar.

„O legătură feroviară de mare viteză între principalele orașe europene va permite o trecere masivă a pasagerilor de la avion la tren”, a declarat eurodeputatul spaniol Vicent Marzà Ibáñez, din grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană, responsabil de elaborarea recomandărilor adoptate de Parlamentul European.

Acesta a evidențiat și potențialul investițiilor feroviare de a crea locuri de muncă și de a consolida autonomia strategică a Uniunii Europene.

În același timp, dezvoltarea liniilor de mare viteză nu ar trebui să afecteze transportul regional și suburban, de care depind zilnic numeroși cetățeni.

Sectorul feroviar european susține peste 1,3 milioane de locuri de muncă în activități precum producția de material rulant, construcția și întreținerea infrastructurii, precum și operarea trenurilor.

Planurile europene pentru modernizarea transportului feroviar au ca reper anul 2040. În noiembrie 2025, Comisia Europeană a adoptat un plan de acțiune destinat dezvoltării unei rețele de mare viteză mai rapide, mai bine conectate și mai ușor de utilizat.

Recomandările adoptate de Parlamentul European urmăresc accelerarea acestui proces și identificarea surselor de finanțare necesare pentru realizarea proiectelor.

Dacă planurile vor fi puse în aplicare, călătoriile între principalele orașe europene ar putea deveni mai rapide, iar legăturile feroviare internaționale ar putea oferi pasagerilor mai multe alternative la transportul aerian.