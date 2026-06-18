CFR Călători extinde sistemul de vânzare a biletelor electronice pentru transportul internațional. Începând din această lună, călătorii care aleg trenul pentru deplasările dintre România și Germania își pot achiziționa biletele online, fără a mai fi nevoie să le tipărească sau să le ridice din gări, potrivit anunțului făcut de reprezentanții companiei.

Compania feroviară a anunțat că noua facilitate este disponibilă prin platforma oficială de vânzare a biletelor, accesibilă pe site-ul CFR Călători, în secțiunea dedicată traficului internațional.

Potrivit reprezentanților companiei, documentul de călătorie este emis în format electronic și poate fi prezentat direct de pe dispozitivul mobil la controlul efectuat în tren. Astfel, pasagerii nu mai trebuie să treacă pe la casele de bilete sau să imprime documentele înainte de plecare.

Potrivit companiei, extinderea sistemului de bilete electronice pentru relația România–Germania oferă o alternativă mai rapidă și mai comodă pentru cei care călătoresc în scop turistic, de afaceri sau pentru vizitarea familiei.

Recent, programul estival „Trenurile Soarelui” 2026 a intrat în vigoare, urmând să asigure până la începutul lunii septembrie legături feroviare directe între principalele regiuni ale țării și stațiunile de pe litoralul românesc.

Potrivit CFR Călători, programul se desfășoară în perioada 12/13 iunie – 6/7 septembrie 2026, interval în care sunt operate trenuri directe către destinațiile de la Marea Neagră din mai multe orașe ale țării.

Compania a anunțat că, în perioada 13-30 iunie 2026, circulația trenurilor pe secția Constanța – Mangalia va avea loc în condiții speciale, în contextul redeschiderii complete a liniei feroviare dintre Hm Costinești și Mangalia.

În acest interval, trenurile nu vor opri în stația Costinești Tabără. Călătorii care au ca destinație stațiunea Costinești sunt îndrumați să utilizeze stația Costinești.