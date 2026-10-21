HAI România! Cum îşi vor pierde românii casele din cauza sărăciei.Depopularizarea României. În favoarea cui?







Am să completez celebrul vers al lui Adrian Păunescu : „Ne-au scos morţii din morminte”, din nu mai puţin celebra poezie „Bocetul lui Ion cel fără de mormânt” cu: „Ne-au alungat din casele noastre”. Vă asigur că nimic din cele două sintagme nu este deloc exagerat. Sărăcia în care se scufundă din ce în ce mai tare majoritatea populaţiei României, din cauza proastei guvernări, poate avea efecte catastrofale pe termen scurt şi mediu.

La cele pe termen lung, precum faptul că împrumuturile făcute astăzi doar ca să îndestulăm firme străine, vor fi plătite români care încă nu s-au născut, nu am să mă refer acum. Ci la ce ne paşte în iarna şi primăvara care vin. Riscăm, foarte mulţi dintre noi să rămânem, la propriu, pe drumuri.

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