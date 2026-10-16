Uniunea Europeană pregătește un pachet de măsuri pentru a limita efectele scumpirilor la energie asupra populației și companiilor. Printre propunerile prezentate de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se numără introducerea pe piață a 100 de milioane de barili de petrol și motorină în următoarele patru luni, prelungirea ajutoarelor de stat și amânarea cu un an a aplicării Regulamentului privind metanul.

Bruxelles-ul caută soluții atât pentru reducerea presiunii asupra gospodăriilor și industriei, cât și pentru diminuarea dependenței Europei de resursele energetice importate. Planul include intervenții imediate, dar și măsuri pe termen mediu, menite să consolideze securitatea energetică a Uniunii.

Ursula von der Leyen a atras atenția asupra efectelor pe care scumpirile la energie le au asupra populației și mediului de afaceri. Potrivit datelor prezentate de aceasta, de la sfârșitul lunii februarie, prețurile gazelor au urcat cu aproximativ 140%, în timp ce cele ale motorinei s-au dublat.

„Gospodăriile și industria plătesc prețul unui război aflat mult dincolo de granițele noastre”, a declarat președinta Comisiei Europene.

Oficialii europeni consideră că diferențele dintre sistemele energetice ale statelor membre fac imposibilă aplicarea unei singure soluții pentru toate țările. Din acest motiv, Comisia propune mai multe instrumente prin care guvernele să poată interveni în funcție de situația economică și energetică națională.

Una dintre măsurile imediate vizează punerea pe piață a 100 de milioane de barili de petrol și motorină în următoarele patru luni. Operațiunea urmează să fie gestionată de Agenția Internațională pentru Energie.

Prin această intervenție, autoritățile urmăresc să contribuie la reducerea presiunii asupra pieței energetice, în condițiile în care scumpirea carburanților afectează transporturile, activitatea companiilor și cheltuielile gospodăriilor.

Comisia Europeană pregătește și prelungirea, respectiv extinderea cadrului temporar privind ajutoarele de stat, introdus în februarie. Astfel, guvernele naționale ar urma să păstreze posibilitatea de a acorda sprijin financiar pentru sectoarele economice afectate de costurile ridicate.

O altă măsură propusă presupune amânarea cu un an a aplicării Regulamentului privind metanul.

Bruxelles-ul intenționează să lanseze un dialog strategic cu sectorul rafinăriilor din Uniunea Europeană. Obiectivul este dezvoltarea capacității de rafinare în interiorul blocului comunitar și reducerea presiunii asupra prețurilor.

Creșterea capacităților europene ar putea contribui la diminuarea dependenței de produse energetice procesate în afara Uniunii. Inițiativa face parte dintr-un plan mai amplu de consolidare a securității aprovizionării și de limitare a efectelor perturbărilor de pe piețele internaționale.

Comisia Europeană pregătește modificarea mecanismului prin care statele membre își pot coordona achizițiile de energie. În loc să faciliteze doar întâlnirile dintre cumpărători și furnizori, grupul operativ european ar urma să poată mandata un operator care să cumpere resurse energetice de pe piața mondială.

Prin reunirea cererii statelor membre, Uniunea ar putea negocia achizițiile folosind puterea de cumpărare a întregului bloc comunitar. Mecanismul ar urmări obținerea unor condiții mai avantajoase și o coordonare mai eficientă a aprovizionării.

Pe termen mediu, Comisia consideră că una dintre principalele vulnerabilități ale Europei rămâne dependența de petrolul și gazele importate. Din acest motiv, instituția susține dezvoltarea surselor de energie produse în Europa, inclusiv a celor regenerabile și nucleare.

Planul mai prevede accelerarea electrificării și modernizarea rețelelor, astfel încât energia produsă să poată ajunge mai ușor la consumatori.

Potrivit datelor prezentate de Ursula von der Leyen, în 2025 au fost instalate în Uniunea Europeană capacități de producție din surse regenerabile de 80 de gigawați. Totuși, o capacitate de șase ori mai mare așteaptă încă să fie conectată la rețele.

Situația evidențiază una dintre problemele tranziției energetice: dezvoltarea unor noi capacități de producție nu este suficientă dacă infrastructura nu poate prelua și distribui energia.

Modernizarea rețelelor și accelerarea conectării noilor instalații sunt, astfel, printre direcțiile pe care Comisia Europeană dorește să le susțină pentru a reduce dependența de importuri.

Pe lângă criza energetică, liderii europeni au discutat și despre dezechilibrul comercial dintre Uniunea Europeană și China.

În 2025, deficitul comercial al UE în relația cu Beijingul a ajuns la echivalentul a aproximativ un miliard de euro pe zi. Potrivit estimărilor prezentate, dezechilibrul ar putea fi și mai mare în 2026.

Ursula von der Leyen a descris situația drept una structurală și nesustenabilă. Comisia Europeană intenționează să continue dialogul cu autoritățile chineze, să utilizeze instrumentele comerciale existente și să introducă mecanisme suplimentare pentru reducerea dependenței de furnizori unici.

În decembrie, Comisia Europeană intenționează să prezinte inițiativa „DiversifyEU”, care urmărește să ajute companiile europene să își reducă dependențele economice considerate riscante.

Planul are în vedere diversificarea surselor de aprovizionare și limitarea vulnerabilităților care pot apărea atunci când statele sau companiile depind excesiv de un singur furnizor.

Bruxelles-ul ia în calcul și un mecanism de solidaritate pentru situațiile în care un stat membru se confruntă cu presiuni sau represalii economice. Inițiativa ar urma să completeze eforturile europene de consolidare a autonomiei economice și de protejare a pieței comune.