Depozitarul Central, instituția prin intermediul căreia sunt gestionate operațiuni legate de tranzacțiile de la Bursa de Valori București (BVB), a fost ținta unui atac cibernetic care a vizat aplicația „Servicii Online pentru Investitori”.

Potrivit instituției, incidentul a fost identificat în ziua producerii, iar măsurile de investigare și remediere au fost începute imediat.

Reprezentanții Depozitarului Central au precizat că atacul nu a afectat serviciile și funcțiile critice ale instituției, inclusiv activitățile de decontare și de registru.

Deținerile de instrumente financiare și informațiile privind tranzacțiile decontate nu au fost accesate, modificate sau alterate, potrivit comunicatului transmis vineri.

Aplicația vizată este un serviciu auxiliar sistemului Depozitarului Central și permite crearea conturilor de utilizator pentru investitorii persoane fizice române care doresc să acceseze serviciile online ale instituției.

Deși aplicația a fost ținta atacului, Depozitarul Central afirmă că deținătorii de instrumente financiare au în continuare acces la toate serviciile sale.

Inclusiv serviciile asociate platformei online pot fi accesate prin canalele obișnuite de comunicare, respectiv prin poștă sau prin prezentarea la ghișeul de la sediul secundar al instituției.

Depozitarul Central a anunțat, de asemenea, că a informat autoritățile competente și colaborează cu acestea pentru analizarea incidentului. În paralel, monitorizarea sistemelor a fost intensificată, iar activitatea instituției se desfășoară în condiții normale, conform comunicatului.

Instituția nu a oferit, în informațiile transmise, detalii suplimentare despre modul în care a fost realizat atacul cibernetic, despre autorii acestuia sau despre eventualele date vizate în afara celor privind deținerile de instrumente financiare și tranzacțiile decontate.

Depozitarul Central are un rol important în infrastructura pieței de capital din România, asigurând servicii legate de evidența deținerilor de instrumente financiare și de decontarea tranzacțiilor. Potrivit instituției, aceste activități nu au fost afectate de incidentul informatic.