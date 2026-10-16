Economie

Depozitarul Central, ținta unui atac cibernetic. Ce se întâmplă cu serviciile pentru investitori

Depozitarul Central, ținta unui atac cibernetic. Ce se întâmplă cu serviciile pentru investitoriAtac cibernetic. Sursă foto: Freepik
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Depozitarul Central, instituția prin intermediul căreia sunt gestionate operațiuni legate de tranzacțiile de la Bursa de Valori București (BVB), a fost ținta unui atac cibernetic care a vizat aplicația „Servicii Online pentru Investitori”.

Depozitarul Central spune că serviciile și funcțiile critice ale instituției nu au fost afectate

Potrivit instituției, incidentul a fost identificat în ziua producerii, iar măsurile de investigare și remediere au fost începute imediat.

Reprezentanții Depozitarului Central au precizat că atacul nu a afectat serviciile și funcțiile critice ale instituției, inclusiv activitățile de decontare și de registru.

Deținerile de instrumente financiare și informațiile privind tranzacțiile decontate nu au fost accesate, modificate sau alterate, potrivit comunicatului transmis vineri.

Cum îți iei țeapă la cumpărarea unui calculator
Cum îți iei țeapă la cumpărarea unui calculator
Cum poate conta la pensie o perioadă în care nu ai lucrat. Ce prevede legea
Cum poate conta la pensie o perioadă în care nu ai lucrat. Ce prevede legea

Deținătorii de instrumente financiare au acces la toate serviciile

Aplicația vizată este un serviciu auxiliar sistemului Depozitarului Central și permite crearea conturilor de utilizator pentru investitorii persoane fizice române care doresc să acceseze serviciile online ale instituției.

Deși aplicația a fost ținta atacului, Depozitarul Central afirmă că deținătorii de instrumente financiare au în continuare acces la toate serviciile sale.

bursa

Bursa. Sursa foto: Freepik

Inclusiv serviciile asociate platformei online pot fi accesate prin canalele obișnuite de comunicare, respectiv prin poștă sau prin prezentarea la ghișeul de la sediul secundar al instituției.

Depozitarul Central a sesizat autoritățile cu privire la atac

Depozitarul Central a anunțat, de asemenea, că a informat autoritățile competente și colaborează cu acestea pentru analizarea incidentului. În paralel, monitorizarea sistemelor a fost intensificată, iar activitatea instituției se desfășoară în condiții normale, conform comunicatului.

Instituția nu a oferit, în informațiile transmise, detalii suplimentare despre modul în care a fost realizat atacul cibernetic, despre autorii acestuia sau despre eventualele date vizate în afara celor privind deținerile de instrumente financiare și tranzacțiile decontate.

Depozitarul Central are un rol important în infrastructura pieței de capital din România, asigurând servicii legate de evidența deținerilor de instrumente financiare și de decontarea tranzacțiilor. Potrivit instituției, aceste activități nu au fost afectate de incidentul informatic.

Stiri calde

22:04 - Proteste violente și în Italia. Poliția a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă

21:55 - Doi grăniceri ucraineni, anchetați în Republica Moldova după ce au ajuns cu barca pe celălalt mal al Nistrului

21:47 - Noi reguli de acces pentru transporturile de marfă în Portul Constanța. Cine riscă penalități mai mari

21:38 - MApN: Cele două drone doborâte deasupra Mării Negre erau aparate de atac Geran cu propulsie cu reacție

21:28 - Un nou episod în conflictul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu. Ce acuzații își aduc

21:19 - Violențe la protestele împotriva scumpirii vieții din Belgia. Mașini incendiate și arestări la Bruxelles

HAI România!

Paradoxul înarmării și lista de cumpărături

Paradoxul înarmării și lista de cumpărături

Marile provocări ale Guvernului Niculescu, analizate de Mirel Palada și Sorin Faur. Ce ar putea urma după vot

Marile provocări ale Guvernului Niculescu, analizate de Mirel Palada și Sorin Faur. Ce ar putea urma după vot

Ce se află în spatele conflictului dintre Trump și Zelenski. Alegerile din SUA complică situația

Ce se află în spatele conflictului dintre Trump și Zelenski. Alegerile din SUA complică situația

Proiecte speciale