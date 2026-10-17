Economie

Tranzacțiile imobiliare au scăzut cu peste 66.000 într-un an. Bucureștiul, pe primul loc la vânzări

Tranzacțiile imobiliare au scăzut cu peste 66.000 într-un an. Bucureștiul, pe primul loc la vânzări
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

O scădere semnificativă a numărului de tranzacții imobiliare a fost consemnată pe piațe de profil din România în perioada iulie-septembrie 2026, potrivit datelor făcute publice de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Tot mai puține tranzacții imobiliare

La nivel național, au fost vândute 108.437 de imobile, cu 66.269 mai puține decât în aceeași perioadă a anului trecut, când s-au înregistrat 174.706 de tranzacții.

Cele mai multe vânzări au fost consemnate în București, unde au fost tranzacționate 20.298 de imobile. Urmează județul Timiș, cu 7.517 de tranzacții, și Ilfov, cu 7.231.

La polul opus, cele mai puține imobile au fost vândute în Teleorman, unde s-au înregistrat 56 de tranzacții, Vrancea, cu 557, și Covasna, cu 606.

Cum îți iei țeapă la cumpărarea unui calculator
Cum îți iei țeapă la cumpărarea unui calculator
Cum poate conta la pensie o perioadă în care nu ai lucrat. Ce prevede legea
Cum poate conta la pensie o perioadă în care nu ai lucrat. Ce prevede legea

Bucureștiul rămâne pe prima poziție la imobiliare

În ceea ce privește reședințele de județ, Timișoara conduce clasamentul, cu 3.456 de tranzacții imobiliare. Constanța se află pe locul al doilea, cu 2.387 de imobile vândute, urmată de Iași, cu 1.999. Cele mai puține tranzacții au fost înregistrate în Alexandria, unde au fost vândute 23 de imobile, Slatina, cu 106, și Călărași, cu 115.

imobiliare

Piața imobiliară. Sursă foto: freepik

În intervalul analizat, la nivel național au fost înregistrate și 69.206 de operațiuni de ipotecă. Numărul acestora a fost cu 26.582 mai mic decât în perioada similară din 2025.

Cele mai multe operațiuni au fost consemnate în București, cu 11.604, Timiș, cu 6.038, și Ilfov, cu 5.829. Cele mai puține au fost în Harghita, Gorj și Caraș-Severin.

1.418 operațiuni de înscriere și recepție a bunurilor viitoare

Totodată, ANCPI a raportat 1.418 operațiuni de înscriere și recepție a bunurilor viitoare, introduse în baza Legii nr. 207/2025.

Măsura urmărește creșterea transparenței și a siguranței juridice pentru promisiunile de vânzare-cumpărare a locuințelor care urmează să fie construite. Cele mai multe cereri au fost depuse în Ilfov, București și Iași.

La vânzările de terenuri agricole, județul Timiș ocupă primul loc, cu 1.267 de terenuri tranzacționate, urmat de Buzău, cu 932, și Dolj, cu 887.

Stiri calde

22:34 - Protestat în fața Arestului Central pentru Călin Georgescu. Fostul candidat așteaptă decizia instanței

22:23 - Țara europeană care interzice consumul de alcool în gări. Ce riscă cei care nu respectă regula

22:14 - Macron, despre violențele din Franța: „Cei care au jefuit vor fi urmăriți și pedepsiți”

22:04 - Proteste violente și în Italia. Poliția a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă

21:55 - Doi grăniceri ucraineni, anchetați în Republica Moldova după ce au ajuns cu barca pe celălalt mal al Nistrului

21:47 - Noi reguli de acces pentru transporturile de marfă în Portul Constanța. Cine riscă penalități mai mari

HAI România!

Paradoxul înarmării și lista de cumpărături

Paradoxul înarmării și lista de cumpărături

Marile provocări ale Guvernului Niculescu, analizate de Mirel Palada și Sorin Faur. Ce ar putea urma după vot

Marile provocări ale Guvernului Niculescu, analizate de Mirel Palada și Sorin Faur. Ce ar putea urma după vot

Ce se află în spatele conflictului dintre Trump și Zelenski. Alegerile din SUA complică situația

Ce se află în spatele conflictului dintre Trump și Zelenski. Alegerile din SUA complică situația

Proiecte speciale