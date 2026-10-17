O scădere semnificativă a numărului de tranzacții imobiliare a fost consemnată pe piațe de profil din România în perioada iulie-septembrie 2026, potrivit datelor făcute publice de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

La nivel național, au fost vândute 108.437 de imobile, cu 66.269 mai puține decât în aceeași perioadă a anului trecut, când s-au înregistrat 174.706 de tranzacții.

Cele mai multe vânzări au fost consemnate în București, unde au fost tranzacționate 20.298 de imobile. Urmează județul Timiș, cu 7.517 de tranzacții, și Ilfov, cu 7.231.

La polul opus, cele mai puține imobile au fost vândute în Teleorman, unde s-au înregistrat 56 de tranzacții, Vrancea, cu 557, și Covasna, cu 606.

În ceea ce privește reședințele de județ, Timișoara conduce clasamentul, cu 3.456 de tranzacții imobiliare. Constanța se află pe locul al doilea, cu 2.387 de imobile vândute, urmată de Iași, cu 1.999. Cele mai puține tranzacții au fost înregistrate în Alexandria, unde au fost vândute 23 de imobile, Slatina, cu 106, și Călărași, cu 115.

În intervalul analizat, la nivel național au fost înregistrate și 69.206 de operațiuni de ipotecă. Numărul acestora a fost cu 26.582 mai mic decât în perioada similară din 2025.

Cele mai multe operațiuni au fost consemnate în București, cu 11.604, Timiș, cu 6.038, și Ilfov, cu 5.829. Cele mai puține au fost în Harghita, Gorj și Caraș-Severin.

Totodată, ANCPI a raportat 1.418 operațiuni de înscriere și recepție a bunurilor viitoare, introduse în baza Legii nr. 207/2025.

Măsura urmărește creșterea transparenței și a siguranței juridice pentru promisiunile de vânzare-cumpărare a locuințelor care urmează să fie construite. Cele mai multe cereri au fost depuse în Ilfov, București și Iași.

La vânzările de terenuri agricole, județul Timiș ocupă primul loc, cu 1.267 de terenuri tranzacționate, urmat de Buzău, cu 932, și Dolj, cu 887.