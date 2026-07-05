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Ce trebuie să verifici la un apartament înainte de a-l cumpăra. Ghidul tehnic care te poate scuti de o țeapă urâtă

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Ce trebuie să verifici la un apartament înainte de a-l cumpăra. Ghidul tehnic care te poate scuti de o țeapă urâtăSursă foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Achiziționarea unui apartament reprezintă una dintre cele mai importante investiții din viața unui român. Dincolo de aspectul juridic al actelor, există o serie de verificări tehnice esențiale care pot face diferența între o investiție solidă și un coșmar pe termen lung.

Specialiștii recomandă ca potențialii cumpărători să acorde o atenție deosebită stării reale a imobilului, deoarece multe probleme grave pot fi ascunse sub un strat proaspăt de vopsea.

Structura de rezistență – prioritatea zero la cumpărarea unui apartament

Primul lucru care trebuie evaluat este starea pereților structurali. Crăpăturile fine pot fi normale, însă cele late, în zig-zag sau care traversează mai multe etaje semnalează probleme serioase de fundație sau tasări.

La fel de important la cumpărarea unui apartament este să verificați tavanul și pereții pentru urme de infiltrații sau igrasie, mai ales în zonele cu risc ridicat: colțuri, îmbinări cu balconul sau lângă coloanele de canalizare.

Instalațiile – principala sursă de cheltuieli neașteptate

Instalația electrică veche reprezintă un pericol real. Panourile cu siguranțe de porțelan, prizele arse sau cablurile de aluminiu sunt semne clare că vor fi necesare investiții majore. Verificați presiunea apei la toate robinetele simultan și inspectați sifoanele și coloanele de canalizare. Mirosul persistent de canal este un semnal de alarmă.

La încălzire, radiatoarele reci, zgomotoase sau cu urme de rugină pot indica necesitatea înlocuirii întregului sistem. Dacă apartamentul are centrală termică proprie, verificați vechimea și starea acesteia.

Apartament

Apartament. Sursa foto: Freepik

Ferestre, izolație și finisaje

Geamurile termopan vechi sau cu condens între geamuri pierd foarte multă căldură. Verificați etanșeitatea și funcționarea mecanismelor. La apartamentele de la ultimul etaj, starea hidroizolației terasei este esențială, iar la parter infiltrațiile din sol sunt frecvente.

Alte aspecte critice la achiziționarea unui apartament

Acordați atenție acusticii apartamentului – zgomotul de la vecini poate transforma viața de zi cu zi într-un chin. Verificați și calitatea ușilor de intrare și a celor interioare, precum și starea generală a părților comune ale blocului.

Experții recomandă ca la vizionări să participați împreună cu un inginer constructor sau un specialist în evaluări imobiliare. O investiție de câteva sute de lei în această etapă poate preveni cheltuieli de zeci de mii de lei ulterior.

În concluzie, frumusețea finisajelor nu trebuie să vă orbească. O verificare tehnică riguroasă este singura garanție reală că investiția făcută va fi una sigură și durabilă pe termen lung.

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