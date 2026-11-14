Producția cinematografică „FJORD”, semnată de regizorul român Cristian Mungiu, se numără printre filmele cu cele mai multe nominalizări la cea de-a 39-a ediție a Premiilor Academiei Europene de Film. Lungmetrajul va concura la cinci categorii, inclusiv pentru trofeul acordat celui mai bun film european. Actorul Sebastian Stan și actrița Renate Reinsve au fost nominalizați pentru interpretările lor, în timp ce Cristian Mungiu intră în competiție pentru regie și scenariu.

Nominalizările au fost făcute publice la Festivalul Internațional de Film de la Salonic. Producția românească ajunsese anterior pe lista scurtă a celor 45 de lungmetraje europene de ficțiune selectate pentru competiție.

Filmul „FJORD” are șanse la cinci trofee europene, după nominalizările obținute la următoarele categorii:

Cel mai bun film european;

Cel mai bun regizor – Cristian Mungiu;

Cel mai bun scenariu – Cristian Mungiu;

Cel mai bun actor – Sebastian Stan;

Cea mai bună actriță – Renate Reinsve.

Nominalizarea lui Sebastian Stan îl aduce pe actor în competiția pentru una dintre cele mai importante distincții europene din cinematografie. La rândul său, Cristian Mungiu este prezent în două categorii, pentru regie și scenariu.

Gala celei de-a 39-a ediții a Premiilor Academiei Europene de Film va avea loc pe 16 ianuarie 2027, la Atena, când vor fi anunțați câștigătorii.

Academia Europeană de Film reunește peste 5.700 de profesioniști din industria cinematografică, printre care actori, regizori și producători.

Lungmetrajul regizat de Cristian Mungiu a avut un parcurs internațional important, fiind selectat la aproximativ 50 de festivaluri de film. Producția a ajuns deja în cinematografele din Marea Britanie și Irlanda, iar publicul italian este așteptat să o vadă începând cu 19 noiembrie.

Înaintea lansării din Italia sunt programate avanpremiere la Roma, Milano și Bologna, la care va participa și regizorul român.

Pe 28 noiembrie, filmul va fi proiectat la Berlin, la festivalul „Around the World in 14 Films”. Evenimentul aduce în atenția publicului 14 producții care s-au remarcat la competiții cinematografice internaționale.

La începutul lunii noiembrie, „FJORD” a obținut Premiul Publicului la Jakarta World Cinema. Distincția a fost singura acordată la această ediție a festivalului.

Directorul de imagine Tudor Vladimir Panduru a fost prezent la eveniment, unde a susținut un masterclass despre tehnicile vizuale utilizate pentru realizarea filmelor „FJORD” și „R.M.N.”.

Producția a fost selectată și la festivalul internațional Toruń CAMERIMAGE 2026, în secțiunea Special Screenings, dar și în secțiunea de Gală a Festivalului Internațional de Film de la Tokyo, ajuns la cea de-a 39-a ediție.

Pe lângă competiția europeană, filmul are în față și o campanie de promovare pentru Premiile Oscar. „FJORD” reprezintă propunerea României la categoria Cel mai bun lungmetraj internațional.

Cristian Mungiu se află în această perioadă în Statele Unite, unde participă la întâlniri și evenimente de promovare a producției. Turneul urmărește să aducă filmul în atenția membrilor Academiei Americane de Film, înaintea selecției pentru prestigioasele distincții cinematografice.

Următoarea dată importantă pentru echipa filmului este 16 ianuarie 2027, când, la Atena, vor fi decernate Premiile Academiei Europene de Film.